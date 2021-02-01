家中三寶貝一次照顧到好！HomeSecurity AI居家防護，輕鬆防竊更安心

疫情持續吃緊，人與人接觸機會減少，遠地的父母、停課在家的孩子、無法在身旁的毛小孩….該怎麼維繫情感、關懷不中斷？是人們最掛心的甜蜜負擔。

陳先生和妻子都在台北上班，一雙稚齡兒女，只能委由在高雄的老父母協助照料。過去，兩人利用假日高鐵往返，但疫情期間，為了避免接觸風險，兩人在老家裝設「HomeSecurity AI居家防護」，透過手機即時觀看祖孫畫面。最近，老家還多了一隻狗，祖孫倆逗弄小狗的溫馨模樣，是夫妻倆在忙碌之餘，最好的心靈慰藉，親情，絕不因距離而中斷。

關懷寶貝 除了打電話，你可以更聰明

過去，要關懷長輩、孩子，或是毛小孩，除了拿鑰匙請人幫忙上門查看，就是偶爾打個電話或是開視訊聊天，但許多關鍵、緊急時刻卻無法在第一時間被掌握，這也讓許多在外奔波的忙碌族群心中有所牽掛。

如今，更多人選擇在家中申裝安全監控服務，透過多螢幕、多裝置隨時監看功能，就算出遠門、電腦不在身旁、多日不在家，也可以透過監控攝影機，隨時掌握家中即時狀況，為自己和家人帶來更多安全感與保障，眼見為憑安心！

透過安全監控服務，隨時掌握家中即時狀況，為自己和家人帶來更多安全感與保障。 圖／Shutterstock 提供

照顧家人、防竊 你可以做更多

除了平時透過鏡頭遠端關心家人外，現代人生活忙碌，長時間不在家，遇到寒暑假或是春節等節慶連假，家中更常多日空無一人，讓住家安全曝露在風險之中。

想防竊保平安，除了花大錢裝設防盜係數高的門、鎖、窗戶等硬體設備，透過新科技技術主動防範，延長小偷破壞、侵入時間或逃逸時間，防止竊案發生，提升竊賊被逮機會，也是近年來越來越多人會採取的智慧居家安全措施。「凱擘大寬頻 HomeSecurity AI居家防護」，不但提供平時監看家中狀況的服務，今年更新增「AI影像告警」服務，主動出擊針對侵入宵小發出告警通知屋主，若不幸遭竊，透過雲端儲存監控畫面，也能進一步協助事後警方辦案，將人逮捕歸案！

上網＋居家監看＋防竊全都包！

備受使用者推薦的凱擘大寬頻「HomeSecurity AI居家防護服務」，以三大特色站穩口碑市場。

一.24小時錄影，首創7天智慧縮時錄影，影像存雲端

24小時影像監控，將家中保護的滴水不漏，就像多了私人安全保鑣一樣，此外「智慧縮時錄影」可快速省略靜止畫面，當有出現動態畫面，就會自動擷取播放，不用再慢慢回放幾十個小時的錄影畫面，好幾日回鄉過年或出遊返家後，也只需幾分鐘的時間，就可快速掌握家中情況，為許多忙碌家庭省去不少時間成本。

二.AI人像辨識，有人入侵主動以電話及APP推播告警

除了平時安全監控防範外，遇到緊急狀況更要能有應變措施，凱擘大寬頻「HomeSecurity AI居家防護」，提供結合AI人像辨識技術的AI影像告警服務，能精準分辨監視器畫面中是人或動物，若是拍攝到寵物在家跑來跑去的畫面，也不會有誤判或誤觸問題，讓屋主白心慌；當開啟AI影像告警，畫面拍攝到有人像時，就會立刻推播APP告警訊息給緊急連絡人，同時還會將10秒的入侵畫面即時上傳雲端，讓屋主能即刻報警或採取必要措施，後續在也能透過雲端存取即時影像，增加警方辦案效率，就像家中有隱形保鑣，讓人在他鄉也能超安心。

開啟AI影像告警，若家中有人入侵，就會立刻推播APP告警訊息以及電話通知緊急連絡人。 圖／Shutterstock 提供

三.全家共享1G高速上網，免費建置家中Wi-Fi無線上網環境

凱擘大寬頻「HomeSecurity AI居家防護」服務，除可享智能居家安全解決方案，更提供1G超大頻寬的光纖上網，不用擔心網速被稀釋的問題，全家多人同時連網也能順暢不卡頓！同時還免費提供最新一代Wi-Fi6分享器，讓每個成員在家中的任何角落上網都能收到穩定訊號，由專人到府建置家中Wi-Fi無線上網環境，不用出門就能享受最優質的居家網路！

HomeSecurity AI居家防護服務，守護家園的最佳幫手

凱擘大寬頻「HomeSecurity AI居家防護」，同樣只需要一通電話，就有專人到府安裝，能以不改變家中裝潢的無線方式供裝，兼顧便利與美觀，還有24小時客服專線，協助解決使用上的問題。

想好好照顧長輩、孩子、毛小孩三個寶貝，並擁有智慧居家安全防護與優質上網環境，現在就可以一次搞定！立即申辦：http://bit.ly/3poE7L9