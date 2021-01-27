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中火燃煤機組除役不拆？盧秀燕：強力監督、改善空汙

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌昨天主張中火10部燃煤機組提前2035年除役，現有2部燃煤機組「除役不拆除」。台中市長盧秀燕今天表示，希望立法院與市府同心，「強力監督中火、改善空污」。圖／台中市新聞局提供
立法院副院長蔡其昌昨天主張中火10部燃煤機組提前2035年除役，現有2部燃煤機組「除役不拆除」。台中市長盧秀燕今天表示，希望立法院與市府同心，「強力監督中火、改善空污」。圖／台中市新聞局提供

立法院副院長蔡其昌昨天主張中火10部燃煤機組提前2035年除役，現有2部燃煤機組「除役不拆除」。台中市長盧秀燕今天表示，市府強力要求中火減煤減排、將老舊機組汰舊換新，獲得超過7成民意支持，希望立法院與市府同心，「強力監督中火、改善空汙」。

盧秀燕今天上午出席台中市議會民進黨團幹部交接典禮後，再度重申市府強力整治汙染的立場。 她表示，台中市政府積極改善空氣污染，讓台中去年PM2.5創歷史新低。

盧表示，近1個月以來，感謝立法委員江啟臣、楊瓊瓔、蔡其昌副院長等人，注意到中火長期汙染問題，紛紛召開記者會呼籲中火機組汰除等寶貴意見。她上任後，強力要求中火減煤減排、將老舊機組汰舊換新，獲得超過7成民意肯定與支持，呼籲中央聆聽中部民眾的心聲，讓老舊機組加速汰除，共同守護空氣品質

環保局指出，根據台電報告，中火增建2部燃氣機組，最快分別於2024年、2025年上線運轉，但1、2號燃煤機組預計2029年才能除役，但台中不能再等了，中火「增燃氣、減燃煤」合情合理，今年就應將2部燃煤機組除役，相信台電做得到，市府也會全力支持。

環保局也說，台中是全國第二大城市，已加入脫煤者聯盟及全球氣候與能源市長聯盟，在市府強烈監督與要求下，中火去年生煤使用量1229萬公噸，相較2019年1264萬公噸，減少約35萬公噸，更較盧市長上任前2018年1597萬公噸大幅減少約368萬公噸（約890萬公噸溫室氣體排放量）。

環保局說，台中PM2.5平均濃度從2018年18.8微克降至2020年15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，創歷史新低。

市府強調，這樣還不夠，市府正針對空氣品質改善研提新的自治條例，加強管制固定、逸散、移動污染源，同時也提出燃煤電廠加嚴標準，規範重金屬排放量。加嚴標準已送中央審查中，盼盡速通過，打造台中低碳永續的生活環境。

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