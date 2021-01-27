防非洲豬瘟毀兩千億產值 蘇貞昌：千萬別寄送豬肉包裹

農曆春節將至，行政院長蘇貞昌今赴「中華郵政公司郵件處理中心」視察春節國際包裹檢疫流程，除了肯定郵包處理人員，也呼籲民眾千萬不要寄送任何含有豬肉的郵包，縱使收到也勿隨意扔棄，應循管道處理。

農委會動植物防疫檢疫局簡報指出，全球遭受非洲豬瘟侵襲的國家達65國，亞洲有12國，且在亞洲並無減緩趨勢，台灣仍在風險當中，因此因應農曆春節，已強化入境郵包檢疫措施。

防檢局基隆分局分局長董好德解釋，國際郵包送至中華郵政公司之郵件處理中心後，將由關務署X光逐件掃描，搭配防檢局檢疫犬組嗅聞，並會針對來自非洲豬瘟疫區及高風險國家郵包同步偵測。而依據動物傳染病防治條例規定，動物檢疫物不得以郵遞寄送輸入，如發現疑似動物檢疫物，標記後集中，由防疫局基隆分局檢疫人員進行郵包開箱檢疫，確認是否為動物檢疫物。

董好德說，去年查獲郵包動物檢疫種類件數百分比當中，肉類及含肉加工品占了66.90%，其中尤以豬肉占了65.08%比例最高，而郵包若要退運，由防檢局基隆分局會同郵政公司以書面通知輸入人將該郵包退運。依據前兩年資料顯示，疑似動物檢疫誤開箱情形中秋節前為最高峰，其次是聖誕節及農曆春節前，但去年查獲動物檢疫物批數有較2019年下降的趨勢，顯示宣導防疫及防堵成效。

蘇貞昌聽取簡報後提問，若郵包遭退運是否有相關處罰，董好德表示，因無法證明輸入者是故意輸入，世界各國都僅將郵包中心設定為攔截點，若有需要僅已退運處理；農委會主委陳吉仲則補充解釋，無法掌握寄送者寄件狀態，只能退運或是銷毀，因為若罰收件者可能也會冤枉人。

蘇貞昌先逐一確認X光機是否百分之百查驗郵包，相關經費設備包含AI肉品補助查緝系統是否到位，接著才上台致詞。

蘇表示，今天是藉這機會感謝防檢局、海關、郵件中心，前年他上任第一天為了防治非洲豬瘟，下令所有隨身行李百分之百檢查，也承諾要人給人要錢給錢，不但機場X光機增加，包括郵件中心有需要機器設備，第一時間也都要用最快速度給予支持，但這後續包含專業人員訓練、獎賞分明，以及護國神犬等培養也要長期持續進行，否則一旦形成破口就是幾千億元的產值消失。