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防非洲豬瘟毀兩千億產值 蘇貞昌：千萬別寄送豬肉包裹

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天到中華郵政公司台北郵件處理中心視察春節國際包裹檢疫流程。記者邱德祥／攝影
行政院長蘇貞昌今天到中華郵政公司台北郵件處理中心視察春節國際包裹檢疫流程。記者邱德祥／攝影

農曆春節將至，行政院長蘇貞昌今赴「中華郵政公司郵件處理中心」視察春節國際包裹檢疫流程，除了肯定郵包處理人員，也呼籲民眾千萬不要寄送任何含有豬肉的郵包，縱使收到也勿隨意扔棄，應循管道處理。

農委會動植物防疫檢疫局簡報指出，全球遭受非洲豬瘟侵襲的國家達65國，亞洲有12國，且在亞洲並無減緩趨勢，台灣仍在風險當中，因此因應農曆春節，已強化入境郵包檢疫措施。

防檢局基隆分局分局長董好德解釋，國際郵包送至中華郵政公司之郵件處理中心後，將由關務署X光逐件掃描，搭配防檢局檢疫犬組嗅聞，並會針對來自非洲豬瘟疫區及高風險國家郵包同步偵測。而依據動物傳染病防治條例規定，動物檢疫物不得以郵遞寄送輸入，如發現疑似動物檢疫物，標記後集中，由防疫局基隆分局檢疫人員進行郵包開箱檢疫，確認是否為動物檢疫物。

董好德說，去年查獲郵包動物檢疫種類件數百分比當中，肉類及含肉加工品占了66.90%，其中尤以豬肉占了65.08%比例最高，而郵包若要退運，由防檢局基隆分局會同郵政公司以書面通知輸入人將該郵包退運。依據前兩年資料顯示，疑似動物檢疫誤開箱情形中秋節前為最高峰，其次是聖誕節及農曆春節前，但去年查獲動物檢疫物批數有較2019年下降的趨勢，顯示宣導防疫及防堵成效。

蘇貞昌聽取簡報後提問，若郵包遭退運是否有相關處罰，董好德表示，因無法證明輸入者是故意輸入，世界各國都僅將郵包中心設定為攔截點，若有需要僅已退運處理；農委會主委陳吉仲則補充解釋，無法掌握寄送者寄件狀態，只能退運或是銷毀，因為若罰收件者可能也會冤枉人。

蘇貞昌先逐一確認X光機是否百分之百查驗郵包，相關經費設備包含AI肉品補助查緝系統是否到位，接著才上台致詞。

蘇表示，今天是藉這機會感謝防檢局、海關、郵件中心，前年他上任第一天為了防治非洲豬瘟，下令所有隨身行李百分之百檢查，也承諾要人給人要錢給錢，不但機場X光機增加，包括郵件中心有需要機器設備，第一時間也都要用最快速度給予支持，但這後續包含專業人員訓練、獎賞分明，以及護國神犬等培養也要長期持續進行，否則一旦形成破口就是幾千億元的產值消失。

蘇貞昌要求，一定要做好查緝，不能有任何破口，春節期間也要守好國門，也呼籲民眾千萬不要寄送任何含有豬肉的郵包，縱使收到也勿隨意扔棄，應循管道處理，減少相關同仁的工作壓力。

行政院長蘇貞昌今天到中華郵政公司台北郵件處理中心視察春節國際包裹檢疫流程。記者邱德祥／攝影
行政院長蘇貞昌今天到中華郵政公司台北郵件處理中心視察春節國際包裹檢疫流程。記者邱德祥／攝影

非洲豬瘟 春節 蘇貞昌

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