今早11時回傳訊號！我國衛星飛鼠、玉山升空後還活著

我國兩顆國產立方衛星「飛鼠」、「玉山」昨晚11時搭載美國火箭公司Space X的火箭「獵鷹九號」發射升空，昨天11時59分左右衛星在525公里的高空脫離火箭，從休眠狀態啟動後陸續佈署到軌道。參與衛星製作的科研團隊證實，今天上午11時左右，已接收到衛星傳回地面的訊號。

中央大學太空太空科學科技中心在粉絲專頁分享，海外業餘無線電台已收到我方衛星的訊號，頻率、週期、時間與飛鼠號相符，代表衛星活著！現在得用自己的地面站建立通訊鏈路。

國家太空中心昨天發射兩顆我國衛星，與其他國家衛星一起升空，總共143顆，是Space X火箭首次搭載這麼多顆衛星的發射任務。

昨天發射的第一顆衛星是中央大學製作的「飛鼠」，用於觀測電離層電子濃度，偵測地面無線電通訊受干擾情形，有助改善GPS誤差，提升行動導航功能。第二顆是民間公司騰暉等單位製作的「玉山」，能追蹤全球船隻航行軌跡，增進交通安全。

中央大學表示，「飛鼠」使用的科學酬載是中大太空系主任趙吉光團隊自製的小型電離層探測儀（CIP），為福衛五號先進電離層探測儀（AIP）的縮小版。此探測儀能現場量測繞地軌道上電離層的電漿特性，包括溫度、化學反應、電動力學等，偵測出電漿不規則體，以研究它對衛星和地面無線電通訊的干擾。

太空中心表示，「玉山」由騰暉等公司研製，酬載是自動識別系統（AIS）和自動封包回報系統（APRS）接收器。衛星上AIS接收器能接收衛星下方船隻發出的AIS訊息，儲存船隻的航行軌跡和附帶訊息到衛星上。等經過地面站，衛星經由UHF無線頻率將AIS訊息下傳。這樣可以追蹤全球的船隻航行軌跡，有助船隻航行安全。

太空中心指出，它不只偵測船隻，衛星上的APRS接收器也能接收車輛上APRS發射器發出的訊息，做交通監控；也可以接收地面裝置發出的APRS訊息，做大範圍的環境監測。

什麼是立方衛星？科技部的科普網站科技大觀園曾介紹，立方衛星適合用於教學，它的特徵包括體積小、重量輕、設計及製造成本低、操作壽命短，但能讓學生全程參與概念發想到發射，從中了解每一個衛星發展階段的工作。