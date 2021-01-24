影／我國2顆國產衛星發射升空 25日上午傳訊號回地面

我國兩顆國產立方衛星「飛鼠」、「玉山」今晚11時搭載獵鷹九號火箭發射升空！美國火箭公司Space X正在直播佛州火箭發射現場（https://www.youtube.com/watch?v=ScHI1cbkUv4），預計最快11時59分衛星脫離火箭，明天上午就能接收到衛星傳回地面的訊號。

今天發射兩顆我國衛星，與其他國家衛星一起升空，總共143顆，是Space X火箭首次搭載這麼多顆衛星的發射任務。

今天發射的第一顆衛星是中央大學製作的「飛鼠」，用於觀測電離層電子濃度，偵測地面無線電通訊受干擾情形，有助改善GPS誤差，提升行動導航功能。第二顆是民間公司騰暉等單位製作的「玉山」，能追蹤全球船隻航行軌跡，增進交通安全。

國家太空中心在官網說明，「飛鼠衛星」由中央大學研製，使用的科學酬載是自製的電離層探測儀（CIP），是福衛五號先進電離層探測儀AIP的縮小版。此探測儀能現場量測繞地軌道上電離層的電漿特性，包括溫度、化學反應、電動力學等，偵測出電漿不規則體，以研究它對衛星和地面無線電通訊的干擾。

「玉山衛星」由騰暉等公司研製，酬載是自動識別系統（AIS）和自動封包回報系統（APRS）接收器。衛星上AIS接收器能接收衛星下方船隻發出的AIS訊息，儲存船隻的航行軌跡和附帶訊息到衛星上。等經過地面站，衛星經由UHF無線頻率將AIS訊息下傳。這樣可以追蹤全球的船隻航行軌跡，有助船隻航行安全。

太空中心指出，它不只偵測船隻，衛星上的APRS接收器也能接收車輛上APRS發射器發出的訊息，做交通監控；也可以接收地面裝置發出的APRS訊息，做大範圍的環境監測。

什麼是立方衛星？科技部的科普網站科技大觀園曾介紹，立方衛星適合用於教學，它的特徵包括體積小、重量輕、設計及製造成本低、操作壽命短，但能讓學生全程參與概念發想到發射，從中了解每一個衛星發展階段的工作。