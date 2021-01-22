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最年長確診者隔離中因牙痛就醫 牙痛未解先被驗出陽性

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
部桃感染個案關聯圖，案881為今天新增病例。 圖／指揮中心提供
部桃感染個案關聯圖，案881為今天新增病例。 圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心公布新增二起本土案例，其中案881為90多歲老翁，曾為部桃住院患者，15日出院後列居家隔離，昨因牙痛，通報衛生局送至林口長庚醫院看牙，礙於出現發燒症狀，院方決定先採檢後再看診，不料卻是檢驗陽性，立即轉至負壓隔離病房。

長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成今表示，案881於1月20日出現牙痛與發燒，通報桃園市衛生局，1月21日經由檢疫救護車安排就醫，入院移動路線全依防疫規範進行，工作人員高規格防護著裝，他呼籲民眾無須驚慌。

蘇輝成表示，患者到院後，礙於病患也有發燒及肺部發炎，先到急診戶外篩檢站通報採檢後，就直上負壓病房治療，PCR結果呈現陽性，後續牙痛的症狀，醫師有視情況處理。

蘇輝成表示，該個案本就是居家隔離者，會與他接觸的就是醫護人員，都有高規格著裝防護，包括採檢在內都有依照標準作業流程處理，目前正在長庚負壓隔離病房治療。

衛生局 發燒 長庚

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