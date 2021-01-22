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同婚登記不再限「承認同婚國」 但大陸人仍在禁

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
司法院院會今通過「涉外民事法律適用法跨國同婚修正草案」，未來我國國民與未承認同婚的國家國民締結的婚姻，在我國將被承認。圖／聯合報系資料照
司法院院會今通過「涉外民事法律適用法跨國同婚修正草案」，未來我國國民與未承認同婚的國家國民締結的婚姻，在我國將被承認。圖／聯合報系資料照

立法院前年通過同婚專法，但部分跨國同性婚姻受限，主要原因在司法院的「涉外民事法律適用法」，司法院會今天通過修正，未來我國國民與未承認同婚的國家國民締結的婚姻，在我國可被承認。不過，若對象是對岸人民，因牽涉兩岸人民關係條例，不在此法處理範圍。

司法院民事廳廳長李國增表示，愛無國界，我國國民無論選擇本國人或外國人為配偶，都應受國家同等保障，享有成家立業、安身立命的幸福；草案將函送行政院會銜，提請立法院審議。不過因中國大陸人民牽涉兩岸人民關係條例，不在「涉民法」處理範圍。

2017年5月24日大法官作出釋字748號解釋，台灣婚姻平權，兩年後「司法院釋字第748號解釋施行法」公布，我國成為亞洲首個同婚合法化國家。依據施行法，跨國伴侶適用涉外民事法律適用法第46條規定。

因涉外民事法律適用法明定跨國伴侶的母國必須承認同婚，全世界連同台灣只有29國同婚合法，也就是台灣同志的另一半若是外國人，只有28國承認同婚的國籍人我國允在台登記結婚

李國增表示，「涉民法」修正草案規定涉外婚姻成立的實質要件，倘適用當事人一方的本國法，因性別關係致使無法成立，而他方為我國國民時，依我國法律定之；形式要件仍維持現行法之規定，依當事人一方之本國法或依舉行地法，皆為有效。

目前有22個國家必須先在該國登記結婚，再依親來台，大多東南亞國家都有此限制，因此難以在台登記結婚，本法修正後，可改變這個狀況。

李國增也表示，若非我國籍的兩外國人，無法來台登記結婚。但若是台灣與新加坡人到澳大利亞結婚，因澳大利亞承認同婚，為我國承認。

司法院民事廳廳長李國增（左）與司法院發言人張永宏說明涉外民事法律適用法跨國同婚修正草案。記者王宏舜／攝影
司法院民事廳廳長李國增（左）與司法院發言人張永宏說明涉外民事法律適用法跨國同婚修正草案。記者王宏舜／攝影

同婚專法 司法院 結婚

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