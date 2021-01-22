影／案881看牙後確診 林口長庚說明：全程高規格防護著裝
今天新增確診本土個案案881為九十多歲老翁，因曾在衛福部桃園醫院住院，出院後被列為居家隔離對象，經到林口長庚看牙之後，再經篩檢才確診。長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成今天受訪表示，案881因牙痛與發燒，經由檢疫救護車安排檢疫救護車就醫，入院移動路線全依防疫規範進行，工作人員高規格防護著裝，請民眾勿驚慌。
蘇輝成說，案881病患為部桃居家隔離列管個案，20日於家中因牙痛及發燒，經衛生局安排搭檢疫救護車送至林口長庚急診就醫，因該病患也有發燒及肺部發炎，因此先到急診戶外篩檢站通報採檢後，就直上負壓病房治療，21日的PCR結果呈現陽性。
至於案881從急診入院，院方強調，整個移動的路線均依防疫規範進行，從醫院檢查及治療過程中，所有工作人員全程皆依高規格防護著裝，相關環境也都依防疫規定全程消毒，請民眾不必驚慌。
蘇輝成也說明，該個案本就是居家隔離者，會與他接觸的就是醫護人員，都有高規格著裝防護，包括採檢在內都有依照標準SOP處理，目前正在長庚負壓隔離病房治療。
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