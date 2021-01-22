好玩又好買 臺南辦年貨最有人情味

準備好要採買辦年貨了嗎？邁入第十年的「新化年貨大街」是臺南人年度盛會，今年除廣邀名店進駐設攤，更有藝人、在地社團、街頭藝人表演、寫生比賽、街舞競賽、創意DIY等活動。

臺南新化年貨大街將登場，預計今年熱鬧將更勝歷年，圖為去年人潮滾滾盛況。 圖／臺南市政府經濟發展局 提供

受疫情影響，市府活動安排以防疫為優先；除管制會場出入口，為民眾量測體溫及手部消毒並落實實聯制，導入電子圍籬2.0嚴格管制居家檢疫、居家隔離及自主健康管理者，另取消共食區、要求業者不得提供試吃，也調整攤位增加走道寬度，避免感染風險，呼籲民眾配合。

「2021歡慶臺南年—新化年貨大街」活動，2月4日連7天登場，有美食小吃、年節百貨、南北貨、伴手禮等約168攤進駐。來到新化老街，彷彿時光倒流，講究花紋與雕飾的仿巴洛克式立面建築，為當年老街繁華留下見證；再多走幾步，可看到街役場、武德殿等歷史古蹟，以及新化林場、虎頭埤風景區、綠谷西拉雅園區等觀光景點，集歷史文化與生態於一身。

臺南新化年貨大街將登場，圖為去年開幕時景況。 圖／臺南市政府經濟發展局 提供

佳里商圈協會今年也首度辦理年貨大街，1月23、24日於佳里文化路辦理，結合佳里、北門二大商圈內金讚百家好店、在地優質店家及本市50大伴手禮店家、優質農漁產品等商品進行展售。

活動有寫春聯、年菜大賞、爵士樂欣賞、單車巡禮、親子才藝大賽及發放公益物資等，現場推廣行動支付。臺南市其他市場也提供許多年貨及伴手禮，從傳統攤商到文創及伴手禮店家，呈現出最在地臺南人情味。

臺南市政府經濟發展局 廣告