台南畢旅禁到高風險區域 寒假校內營隊、課輔照常
隨著新冠肺炎本土病例的增加，國內疫情轉趨嚴重，台南市府教育局長鄭新輝表示，畢旅照常，但必須慎選地點，避免到高風險的區域；校內場所一次性租借暫時停止，校內寒假營隊、課輔照常，做好防疫即可。校外營隊若對象為非特定性，如無必要性，建議取消。
鄭新輝說，雖然台南市多數學校的畢業旅行都已辦完，但仍有少部分學校還沒辦，今天已在校長會議上告知，畢旅不用停辦，但不能到高風險的區域。至於期末的戶外學習活動，也盡量在台南市辦，讓學生安全又安心學習。
學校也常會出借場地讓民間團體辦活動或是社區居民辦婚宴，鄭新輝說，若是長期性借用，必須落實實名制；如為一次性的出借，則暫停出借，但若已借用且為婚宴使用，不方便再改變場地，仍出借，但必須做好實名制等規定措施。
學校操場為社區居民運動場所，由於對象具特定性，因此仍照常開放居民早上上學前、下午放學後來校運動。
寒假期間，校內營隊、輔導課程都照常舉行，做好防疫管理就可以。若是校外營隊，為非特定對象，則需評估必要性，若為一般性的學習，沒有非參加不可的必要性，建議取消；如非參加不可，就必須做好防疫作為。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言