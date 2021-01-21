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台南畢旅禁到高風險區域 寒假校內營隊、課輔照常

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
新冠肺炎疫情轉趨嚴峻，台南市寒假校內營隊照常舉行，不受影響。圖／本報資料照片
新冠肺炎疫情轉趨嚴峻，台南市寒假校內營隊照常舉行，不受影響。圖／本報資料照片

隨著新冠肺炎本土病例的增加，國內疫情轉趨嚴重，台南市府教育局長鄭新輝表示，畢旅照常，但必須慎選地點，避免到高風險的區域；校內場所一次性租借暫時停止，校內寒假營隊、課輔照常，做好防疫即可。校外營隊若對象為非特定性，如無必要性，建議取消。

鄭新輝說，雖然台南市多數學校的畢業旅行都已辦完，但仍有少部分學校還沒辦，今天已在校長會議上告知，畢旅不用停辦，但不能到高風險的區域。至於期末的戶外學習活動，也盡量在台南市辦，讓學生安全又安心學習。

學校也常會出借場地讓民間團體辦活動或是社區居民辦婚宴，鄭新輝說，若是長期性借用，必須落實實名制；如為一次性的出借，則暫停出借，但若已借用且為婚宴使用，不方便再改變場地，仍出借，但必須做好實名制等規定措施。

學校操場為社區居民運動場所，由於對象具特定性，因此仍照常開放居民早上上學前、下午放學後來校運動。

寒假期間，校內營隊、輔導課程都照常舉行，做好防疫管理就可以。若是校外營隊，為非特定對象，則需評估必要性，若為一般性的學習，沒有非參加不可的必要性，建議取消；如非參加不可，就必須做好防疫作為。

寒假 實名制 新冠肺炎

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