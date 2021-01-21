數位身分證暫緩推動 國民黨團提案今年8.7億預算全刪
行政院今天拍板，數位身分證暫緩換發後，待專法制定、取得社會共識後，再依法辦理。國民黨團書記長林奕華表示，專法後推動與國民黨團主張一致，也因此今年度編列的近8.68億元數位身分證推動預算，黨團提案全數刪除。
內政部去年度編近4.28億元推動數位身分證，今年度再編近8.68億元經費，但在內政委員會審查時遭凍結4億元。林奕華說，去年度凍結部分也還沒解凍，代表這個案子已經卡住，現在看來就是要停擺，若連續兩年預算凍結是立委失職。
林奕華表示，國民黨團原本就主張要訂定專法，對他的授權範圍、資安等各方面做一個比較完整的規範，在國外推動數位身分證都是有專法，終於現在蔡政府拗這麼久之後，終於決定推動專法制定。
林奕華說，既然數位身分證確定要等專法立法後再推動，今年內完成立法，實質政策推動預算應該可以明年再編就好，除非有些前置的行政作業費用必須先給，那就審查預算時再逐筆預算審對。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言