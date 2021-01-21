政院宣布暫緩數位身分證 綠委：事緩則圓

行政院今決議，暫停數位身分證換發作業，將訂定專法、取得社會共識後，再依法辦理。民進黨立委劉世芳肯定政院聽到各界疑慮，檢討評估後再上路是好事，認為「事緩則圓」，至於預算上則希望「滾動式檢討」。

日前才與行政院長蘇貞昌建議立數位身分證專法的劉世芳表示，對於外界質疑數位身分證，如今行政院宣布暫緩，可見意見都聽見了，再來就希望接下來的規劃，會更有安全保障，不管在個資、資安等上做較好的修正，認為「檢討評估之後再出發是好事」。

她肯定，過去內政部一直說只要修戶籍法即可，其實要做到保障民眾的權益，涉及很多法案，接下來要立專法，應考慮到會不會侵犯到人權，以及防止中國網軍、駭客的滲透。

據了解，內政部已在109年度「戶政業務」計畫下，編列所需經費4億2768萬元推動數位身分證，今年度又編列8億6796萬元，遭立院凍結4億元，專案報告後始得動支。

對此，劉世芳則說，上一個年度的預算，其實已在立法院提案凍結，也沒有解凍，所以內政部再度提出相關預算，內政委員會也提案凍結一半，內政部須專案報告才得以動支。她認為，如果部分預算有需要動用就給，若不需要，就繼續凍結。

她也指出，就她了解，由於重大政策變更，內政部在日前已經要求廠商延緩暫停，看來是往後延期，就不涉及換約的問題，除非未來有大規模的修改。她也建議，內政部應滾動式檢視預算，特別是在立專法的過程中，時程拉長，所採買的設備可能會過時，或者不符合專法的標準，須要相關單位隨時檢討、修正。