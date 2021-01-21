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數位身分證暫緩要賠多少？ 內政部：遲延損害依契約處理

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院會記者會。圖／行政院提供
行政院會記者會。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今同意暫緩數位身分證發行計畫。內政部長徐國勇表示，數位身分證標案已標出，延緩上路對於製卡公司也就是中央印製廠部分會有遲延損害的部分，因此會與中央印製廠做契約盤整，依契約處理。

內政部今赴行政院會報告「新式身分證換發檢討評估」。徐國勇會後解釋，數位身分證的推行，行政院核定金額為48億元9千萬元，有關內政部與廠商的契約，會按照相關法律規定做相關盤整，軟體與第三方驗證部分應不會產生損害，但製卡公司也就是中央印製廠部分會有遲延損害，會依法處理。

徐國勇說，中央印製廠進口設備後，也會產生人員配置問題，例如人員招考等等，這些就有遲延損害的問題，且暫緩的時程也會影響損害金額，這些都要在暫停階段當中做盤整。

行政院秘書長李孟諺則補充解釋，目前政策是延緩執行，所以所投入的經費不會浪費，購買的機器卡片只是延後履約，但是因為延後會增加人力維護成本，投入的經費都會有相關成效，不會有浪費問題。

行政院 身分證 徐國勇

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