52台再等等 NCC出新招檢視候選頻道製播比例

台灣有線電視沒有52頻道已經一個月餘，NCC終於在20日審議各家有線電視系統商申請頻道替補案。NCC發言人翁柏宗表示，委員關注替補頻道的消費者收視習慣、國際新聞來源、製播能力、新播率、重播率等，將請內部單位整理這些候補頻道的相關資訊，再行審議。

中天新聞台自去年12月12日告別有線電視後，52頻道就一直無人卡位，目前全台都還是「跳頻」狀態。過去NCC一直回應地方政府尚未回覆意見，如今終於一致回覆「尊重NCC權責」，NCC也終於將本案排進議程，但並沒有定下「完成補位」的時程表。

翁柏宗指出，依據「有廣法」29條第3項授權，審議有線電視系統商提營運計畫變更或頻道變更，要參酌市場競爭、消費者權益、多元內容和公共利益，這幾個面向來看，委員也討論到消費者收視習慣、國際新聞來源、製播能力、新播率、重播率等，這次討論仍沒有具體決議，但已請業管處把各個替補電視台的相關資訊整理出來，再做後續審議。

事實上，現存法規中對新聞台並沒有明文規範新播、首播率，官員指出，會要求業者在營運計畫書中填寫，以中加提出申請的寰宇新聞台為例，新播節目（全平台第一次播出）率為35至39%，首播（該頻道第一次播出）率為26至28%，自製節目比例則是97至98%。

NCC指出，除了42家系統商直接以空頻處理、尚未申請替補頻道外，有提出替代頻道的，包括中嘉旗下12個系統商申請由寰宇新聞台補位，大豐旗下3家系統與TBC旗下5系統提出以CNN補上，世新、國聲則申請由法國新聞台FRANCE 24替補。