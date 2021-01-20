快訊

繼澎湖後…雲縣府籲員工減少到桃園 校外教學改台中以南為優先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

52台再等等 NCC出新招檢視候選頻道製播比例

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台灣有線電視沒有52頻道已經一個月餘，NCC終於在20日審議各家有線電視系統商申請頻道替補案。圖為NCC外觀。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台灣有線電視沒有52頻道已經一個月餘，NCC終於在20日審議各家有線電視系統商申請頻道替補案。圖為NCC外觀。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

台灣有線電視沒有52頻道已經一個月餘，NCC終於在20日審議各家有線電視系統商申請頻道替補案。NCC發言人翁柏宗表示，委員關注替補頻道的消費者收視習慣、國際新聞來源、製播能力、新播率、重播率等，將請內部單位整理這些候補頻道的相關資訊，再行審議。

中天新聞台自去年12月12日告別有線電視後，52頻道就一直無人卡位，目前全台都還是「跳頻」狀態。過去NCC一直回應地方政府尚未回覆意見，如今終於一致回覆「尊重NCC權責」，NCC也終於將本案排進議程，但並沒有定下「完成補位」的時程表。

翁柏宗指出，依據「有廣法」29條第3項授權，審議有線電視系統商提營運計畫變更或頻道變更，要參酌市場競爭、消費者權益、多元內容和公共利益，這幾個面向來看，委員也討論到消費者收視習慣、國際新聞來源、製播能力、新播率、重播率等，這次討論仍沒有具體決議，但已請業管處把各個替補電視台的相關資訊整理出來，再做後續審議。

事實上，現存法規中對新聞台並沒有明文規範新播、首播率，官員指出，會要求業者在營運計畫書中填寫，以中加提出申請的寰宇新聞台為例，新播節目（全平台第一次播出）率為35至39%，首播（該頻道第一次播出）率為26至28%，自製節目比例則是97至98%。

NCC指出，除了42家系統商直接以空頻處理、尚未申請替補頻道外，有提出替代頻道的，包括中嘉旗下12個系統商申請由寰宇新聞台補位，大豐旗下3家系統與TBC旗下5系統提出以CNN補上，世新、國聲則申請由法國新聞台FRANCE 24替補。

NCC 寰宇新聞台

延伸閱讀

NCC通過衛星頻道申設評分表 審查須過2關

52台移頻審核 NCC：沒有時間表將儘速決定

疫情升溫！「紅白」製播11年後首次取消觀眾入場

鏡電視新聞台再卡關 自創「外部公評人」仍過不了NCC

相關新聞

差點釀成重大事故！傳美軍機險撞台灣民航機 一度相距僅76公尺

北京大學海洋研究院「南海態勢戰略感知」網站20日在微博發布，1架美軍空中加油機，日前在台灣西南空域成任務後，返航期間與長...

52台移頻審核 NCC：沒有時間表將儘速決定

NCC今天首次審查52頻道移頻案，決議續行審議。委員除了關注消費者收視習慣外，也考量新聞頻道製播能力，包括新播、首播比例...

鏡電視新聞台再卡關 自創「外部公評人」仍過不了NCC

精鏡傳媒申請設立鏡電視新聞台，今天在國家通訊傳播委員會（NCC）進行討論，不過NCC決議「續行審議」，還需要研究。

有吃有玩有知識 苗栗觀光工廠 新春樂遊首選

苗栗縣政府活絡、行銷苗栗地方產業，提升產業整體價值，不斷為傳統產業加值創新，致力推廣縣內特色產業文化並吸引遊客來觀光及消費，引領苗栗縣產業發展邁向新樣貌，新春期間走訪苗栗的觀光工廠，親子可享受暢遊樂趣

日夜匪懈 台中市道路燙平超過500條

為提供市民舒適的道路環境，市長盧秀燕上任以來積極推動燙平專案，以每年燙平100公里以上為目標，在市府及施工團隊的努力下，燙平路段已突破500條、長度超過240公里，市府將持續秉持高效率、高品質的專業，

台灣中油給您奉茶 重現古早人情味的科技減塑行動

喝水，是每人每天的例行公事，但是你有注意到手中的容器是哪一種嗎?根據統計，台灣人每年消費近10億罐瓶裝水，而製造這些瓶裝水的碳排放量，等於230座大安森林公園年碳吸附量；台灣中油秉持減塑環保的理念，全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。