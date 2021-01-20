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差點釀成重大事故！傳美軍機險撞台灣民航機 一度相距僅76公尺

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
「南海態勢戰略感知」網站20日公布兩機兩機相差距離不足76公尺。圖/「南海態勢戰略感知」微博截圖
「南海態勢戰略感知」網站20日公布兩機兩機相差距離不足76公尺。圖/「南海態勢戰略感知」微博截圖

北京大學海洋研究院「南海態勢戰略感知」網站20日在微博發布，1架美軍空中加油機，日前在台灣西南空域成任務後，返航期間與長榮航空一架BR225航班因航線相近，兩機相差距離不足76公尺，險釀成重大事故。

事發於13日，KC135R加油機當時為在南海偵察的RC135W電子偵察機完成加油作業，返航時與長榮客機軌迹相交，兩機高度分別為3萬5,750英尺、3萬6,000英尺，垂直距離相差不到250英尺，也就是約76公尺的距離，情況十分危急。

國際民航組織規定，在FL290（Flight level，飛航空層，2萬9,000英尺）以上飛行的飛機，應保持2,000英尺的垂直距離，而雙方當時未達到安全距離。

「南海態勢戰略感知」指出，好在台北一位女航管及時發現了這起異常接近的情況，透過無線電警示美軍機「立即離開」，同時告知長榮客機12點鐘方向有一架不明飛機，才避免了一場災難的發生。

「南海態勢戰略感知」表示，每年美軍派遣上千架次軍機前往南海活動，並一再強調在他國近海的航行與飛越自由，拋開美方是否遵守國際法中有關「尊重沿岸國安全」這一基本義務不論，僅就本次事件，美方行為構成「飛行安全」的直接侵害，「在不能確保飛行安全的情形下，何來所謂『飛越自由』？」

北京大學海洋研究院「南海態勢戰略感知」網站20日在微博發布，1架美軍空中加油機，日前險撞台灣民航機。圖/「南海態勢戰略感知」微博截圖
北京大學海洋研究院「南海態勢戰略感知」網站20日在微博發布，1架美軍空中加油機，日前險撞台灣民航機。圖/「南海態勢戰略感知」微博截圖

美軍 長榮 南海

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