差點釀成重大事故！傳美軍機險撞台灣民航機 一度相距僅76公尺
北京大學海洋研究院「南海態勢戰略感知」網站20日在微博發布，1架美軍空中加油機，日前在台灣西南空域成任務後，返航期間與長榮航空一架BR225航班因航線相近，兩機相差距離不足76公尺，險釀成重大事故。
事發於13日，KC135R加油機當時為在南海偵察的RC135W電子偵察機完成加油作業，返航時與長榮客機軌迹相交，兩機高度分別為3萬5,750英尺、3萬6,000英尺，垂直距離相差不到250英尺，也就是約76公尺的距離，情況十分危急。
國際民航組織規定，在FL290（Flight level，飛航空層，2萬9,000英尺）以上飛行的飛機，應保持2,000英尺的垂直距離，而雙方當時未達到安全距離。
「南海態勢戰略感知」指出，好在台北一位女航管及時發現了這起異常接近的情況，透過無線電警示美軍機「立即離開」，同時告知長榮客機12點鐘方向有一架不明飛機，才避免了一場災難的發生。
「南海態勢戰略感知」表示，每年美軍派遣上千架次軍機前往南海活動，並一再強調在他國近海的航行與飛越自由，拋開美方是否遵守國際法中有關「尊重沿岸國安全」這一基本義務不論，僅就本次事件，美方行為構成「飛行安全」的直接侵害，「在不能確保飛行安全的情形下，何來所謂『飛越自由』？」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言