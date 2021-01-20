有吃有玩有知識 苗栗觀光工廠 新春樂遊首選

苗栗縣政府活絡、行銷苗栗地方產業，提升產業整體價值，不斷為傳統產業加值創新，致力推廣縣內特色產業文化並吸引遊客來觀光及消費，引領苗栗縣產業發展邁向新樣貌，新春期間走訪苗栗的觀光工廠，親子可享受暢遊樂趣。

苗栗一些重要產業設置的觀光工廠，都是一年皆宜的觀光景點，包括傳承中國老智慧的立康中藥養生工廠、享受被滿滿玫瑰包圍浪漫的雅聞七里香玫瑰森林、傳遞幸福夢想與歡樂的四方鮮乳酪故事館、台灣和東南亞最大的竹南啤酒觀光工廠或是體驗綠色文化之旅的造橋冠軍綠概念館、全台首座汽車觀光工廠三義裕隆車之道體驗中心與鹽文化的台鹽通霄觀光園區，都是極具特色的觀光工廠，可讓您增加旅遊樂趣，也是旅遊新選擇。

●頭份立康健康養生觀光工廠 參觀預約專線：985-729999

互動式的語音介紹、專業的健康養生講座以及互動裝置遊戲，讓您在遊戲中學習，體驗中國古智慧的珍貴養生之道。地址：苗栗縣頭份市蘆竹里工業路55號

立康健康養生觀光工廠。 圖／苗栗縣政府媒體事務中心 提供

●雅聞七里香玫瑰森林 專線：037-256588

在頭屋擁有全台最大千坪玫瑰園的雅聞七里香玫瑰森林，結合休閒、體驗與生產，漫步在園區裡，可感受清新的綠意及玫瑰花香，是一處適合全家同遊的好地方。

雅聞七里香玫瑰。 圖／苗栗縣政府媒體事務中心 提供

●竹南四方鮮乳酪故事館 專線：037-472609#2

是全台第一家以可愛乳牛及乳酪為主題的幸福故事館，並秉持給消費者最新鮮與健康的乳品，故事館設立了導覽介紹、參觀鮮乳生產到製成成品的過程及品嘗鮮乳、鮮奶酪、鮮奶吐司和優格等鮮乳製品，門票可折抵消費，快來感受幸福的甜美滋味！

四方鮮乳觀光工廠。 圖／苗栗縣政府媒體事務中心 提供

●竹南啤酒觀光工廠 參觀預約專線：037-583001#700

是台灣和東南亞最大的啤酒廠，除提供專人導覽服務，也提供消費者啤酒品評，竹南啤酒廠啤酒製程及產品解說採預約制，館內有5大主題區及啤酒5大原料圖展區，提供遊客台灣啤酒發展歷程介紹，讓消費者更深層了解啤酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 啤酒觀光工廠。 圖／苗栗縣政府媒體事務中心 提供

●造橋冠軍綠概念館 參觀預約專線：037-583775分機1322、1323新春期間不開放參觀

是台灣磁磚業第一座以「綠環保」為主題的觀光工廠，「磁磚金字塔」為冠軍綠概念館的創辦主題，歡迎大家來趟專業綠建築，體驗綠色文化之旅。

冠軍綠概念館館。 圖／苗栗縣政府媒體事務中心 提供

●三義裕隆車之道體驗中心 參觀預約專線：037-871801#2888

是全台首座汽車觀光工廠，位於裕隆汽車三義廠內，採預約制，不僅可深入生產線參觀整體製程，還有互動AR科技，全程免費參觀、免費導覽，是座具有寓教於樂性質的汽車觀光工廠，其中VR結合PAD的科技體驗互動，適合大小朋友闖關體驗喔！

三義裕隆車之道體驗中心。 圖／苗栗縣政府媒體事務中心 提供

●台鹽通霄觀光園區 生產區採預約專線：037-792121#825

是全台唯一結合高科技精鹽生產與鹽業教育之觀光工廠，結合獨特產鹽製程，廠區導覽、各項DIY體驗活動及溫泉泡腳等服務及設施，提供民眾一個感性休閒與知性教育的場所。

精鹽廠。 圖／苗栗縣政府媒體事務中心 提供

苗栗縣政府媒體事務中心 廣告