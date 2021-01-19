影／嚴防非洲豬瘟入侵 陳吉仲：春節期間加強邊境查緝

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第17次會議，由指揮官農委會主委陳吉仲召集跨部會各相關單位，盤點春節因應整備作為。陳吉仲表示，春節連假各相關部會將增加人力進行邊境檢疫作業，以防堵非洲豬瘟入侵，民眾應配合政府防疫政策，電商平台業者及賣家也應善盡管理責任，共同防杜境外動物傳染病入侵，維護非疫家園。

陳吉仲說，自107年8月中國大陸發生非洲豬瘟以來，全球疫情未見緩和，109年仍有希臘、巴布亞紐幾內亞、印及德國等國爆發非洲豬瘟疫情。自107年迄今，於邊境查獲豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，計有中國大陸200例及越南60例，109年陽性率，中國大陸為13.7%，越南則為14.56%，顯示非洲豬瘟病毒藉由肉製品傳入風險仍高。