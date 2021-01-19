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影／嚴防非洲豬瘟入侵 陳吉仲：春節期間加強邊境查緝

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行會議，指揮官農委會主委陳吉仲表示，春節連假將增加人力進行邊境檢疫作業，以防堵非洲豬瘟入侵。記者杜建重／攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行會議，指揮官農委會主委陳吉仲表示，春節連假將增加人力進行邊境檢疫作業，以防堵非洲豬瘟入侵。記者杜建重／攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第17次會議，由指揮官農委會主委陳吉仲召集跨部會各相關單位，盤點春節因應整備作為。陳吉仲表示，春節連假各相關部會將增加人力進行邊境檢疫作業，以防堵非洲豬瘟入侵，民眾應配合政府防疫政策，電商平台業者及賣家也應善盡管理責任，共同防杜境外動物傳染病入侵，維護非疫家園。

陳吉仲說，自107年8月中國大陸發生非洲豬瘟以來，全球疫情未見緩和，109年仍有希臘、巴布亞紐幾內亞、印及德國等國爆發非洲豬瘟疫情。自107年迄今，於邊境查獲豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，計有中國大陸200例及越南60例，109年陽性率，中國大陸為13.7%，越南則為14.56%，顯示非洲豬瘟病毒藉由肉製品傳入風險仍高。

陳吉仲表示，春節是入出境旅客及民眾網購送禮的高峰，受到全球COVID-19疫情影響，旅客人數預期將較往年為少，但民眾跨境網購國外肉品等動物檢疫物以快遞及郵包寄送台灣仍是疫病入侵的高風險管道，各邊境查緝單位已強化因應作為，全力做好準備，阻絕疫情於境外。

陳吉仲說，民眾跨境網購國外肉品寄送台灣仍是非洲豬瘟疫病入侵的高風險管道，將在春節加強查緝。記者杜建重／攝影
陳吉仲說，民眾跨境網購國外肉品寄送台灣仍是非洲豬瘟疫病入侵的高風險管道，將在春節加強查緝。記者杜建重／攝影

非洲豬瘟 疫情 陳吉仲

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