肉品市場改建經費給嘉義忽略雲林？張麗善鳴不平

雲林縣長張麗善日前接受媒體採訪時吐苦水，表示農委會預算補助不僅要分藍綠看顏色，且還要乖寶寶才給；她今天特別舉出迫切需要中央經費挹注的雲林肉品市場設備更新案，雲林縣府提出「邊建邊改」，但農委會認為要「拆除新建」才行，因此經費卻挹注了嘉義縣朴子、規模相對較小的肉品市場，讓她至今仍覺得不平。

立法院經濟委員會今天審查農委會特別基金預算，農委會主委陳吉仲否認指控，他說，農業沒有分藍綠，包括宜蘭、台中相關農業經費，農委會也多有挹注，只要是農民需要的，政策對農民有幫助的，農委會都會全力的來協助各縣市政府。

張麗善今日接受本報訪問表示，雲林縣是全國最大的養豬大縣，在養頭數156萬頭，比屏東、台南都多，「怎麼輪都輪不到嘉義縣」；就因為雲林是養豬大縣，早在當年防治非洲豬瘟時，她率先禁止養豬廚餘，後來口蹄疫宣布拔針後，雲林最有機會打造豬肉出口的國際品牌，因此縣府花了300萬預算，規劃肉品市場更新，中途也歷經計畫修正，最後計畫在去年12月2日送上去。

但農委會回函「新建」的才行；她表示，雲林每天屠宰2200至2300頭豬，雲林肉品市場可分三期，周邊空地共有五公頃，可先找一塊土地作第一期工程計畫，設備規模做出來，等第一期能夠承接肉品市場的屠宰工作的時候，再才把舊廠拆掉，保持屠宰線的正常運作；若全部都拆除重建，這段期間「難道農民要停養嗎？」。

張麗善說，雲林養豬最多、養豬戶也最多的，因應萊克多巴胺豬肉進口，理當養豬相關的預算編列最多，但實際上，卻把經費給了嘉義縣朴子屠宰場，朴子占地也就1、2公頃而已，預算給20億元，一天屠宰300頭；雲林肉品市場占地5公頃，若農委會堅持要重建蓋新廠，她也會去找地，就地導入屠體評級、屠宰場危害分析重要管制點(HACCP)，這樣不是更好？

她表示，政策不就希望活豬不要外運造成汙染，就地屠宰，產地直接屠宰分級不好嗎？雲林為了超前部屬，在其他縣市都還沒開始規劃時，就想要改善雲林肉品市場的環境與設備，中央應該把雲林當作養豬的國際品牌規劃，要讓人覺得為養豬產業應不分藍綠，不分彼此，依照地方需求規畫更新，這樣「面子是公家的」，張麗善認為雲林是提出合理要求。