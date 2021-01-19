再過不久就是農曆春節，但來自單親家庭的阿民（化名），家裡餐桌上經常只有青菜、清湯，冰箱裡也僅剩罐頭和隔夜湯，今年過年，他們只盼吃頓熱騰騰的年夜飯。

阿民很小的時候，爸爸就意外死亡，由媽媽獨自扶養他、姊姊與妹妹。為扛起家庭生計，阿民的媽媽在工地當起清潔工。

阿民的早餐經常是兩片白吐司，晚餐靠媽媽炒一盤青菜和煮一鍋蛋花湯填飽肚子。由於長期缺乏成長需要的營養，阿民已經國小五年級，但身形明顯比同年齡的孩子瘦小。媽媽身上現金不夠，只夠買兩個便當時，阿民會主動把肉夾給姊姊跟妹妹吃。阿民說：「爸爸不在了，我要照顧這個家。」

冰箱只剩清湯與罐頭 國小男童盼過年吃熱飯菜 圖／中信慈善基金會 提供

有次他被人發現腳上穿的拖鞋，後半截竟然已經斷裂，後腳跟直接踩在冰冷的地上，身上穿的也是爸爸生前留下來的小號衣服。

過年快到了，阿民說：「希望能吃到熱騰騰的飯菜。」而媽媽則盼能趕在過年前多接些零工，幫三個孩子加菜，給他們買件保暖外套。

根據2020年「點燃生命之火」調查發現，臺灣偏鄉孩童中，有近50%希望能吃到年菜；收到年菜後，也有近半數表示，吃到很多平常沒吃過的東西；心願方面，有67%的孩子許下「希望疫情趕快過去，爸爸媽媽能恢復穩定工作」。