農業補助大小眼張麗善氣爆？陳吉仲：這是不實訊息

雲林是台灣農業大縣，雲林縣長張麗善接受媒體專訪時抱怨，農委會大小眼，各項農業政策、農業補助皆跳過縣政府，認為農委會成民進黨立委輔選工具，主委陳吉仲是綠委辦公室主任；陳吉仲今天表示，農業補助沒有分藍綠，這是不實的訊息。

張麗善接受媒體專訪時提到，農委會的收購政策，皆透過特定綠委、合作社，收購特定農民的農產品；又提到西螺果菜市場改建案，縣府提案2億元遲沒下文，但民進黨籍立委劉建國出面，就獲得1.5億元改善經費，藍綠差很大。

立法院經濟委員會今天審查農委會特別基金預算，列席的陳吉仲受訪表示，農業沒有分藍綠，從宜蘭縣的綠博到台中市，即使辦花燈節的補助，以及南投縣的農業博覽會，甚至日前禮拜五才去嘉義市，市長黃敏惠與立委王美惠都有共同參與嘉義市肉品市場新建改建案，都會全力來支持，只要是農民需要的、政策對農民有幫助的，都會全力協助各縣市政府。

陳吉仲說，張麗善所提到的類似西螺果菜批發市場，它是西螺鎮公所所擁有，當然也會全力的來協助，那相關的雲林縣肉品市場，他都是有按節奏來到每一個需要新建改建的地方，協助農業的生產設施設備更新，他都會全力協助。

電子媒體追問，張麗善提到的西螺果菜市場例子非常具體，換了立委劉建國去提，立刻承諾經費撥補；陳吉仲說，他想這是不實的消息，西螺果菜批發市場未來到底要怎麼樣提升設備，兼改善還在規劃中，所以就沒有所謂的任何的一個政治人物要求，農委會就配合答應，而是西螺果菜批發市場是全台灣最重要的蔬菜產地市場，整個興建規劃，甚至要如何提升設備，都還在規劃討論中，只要有提出正面的，農委會絕對會全力支持。

記者再問，難道沒有承諾劉建國要改善西螺果菜市場補助1.5億元嗎？陳吉仲沒有正面回答，他說，那一天他與劉建國是去了解整個西螺果菜批發市場，未來要做所謂的興建冷鏈設備的時候，希望可以提出一個完整的規劃，而且不是只有去一次，他一、兩年前也去過一次，要由當地包括西螺鎮公所，甚至勢必要透過雲林縣政府等，都還在規劃討論中，只要有完整規劃，符合農委會所要求包括冷鏈的部分、包括可以集貨包裝甚至採實名制，農委會都很樂意的來配合。

另外，立委馬文君也提到南投茶業博覽會原編預算600萬元，被農委會以疫情為由預算砍半，剩300萬元，結果行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧一爭取，預算便加碼到700萬。陳吉仲說，只要是正面的活動，農委會都會全力協助，剛好去年疫情，本來是在規劃當中，可能不一定會舉辦，後來南投縣政府要舉辦的時候，農委會當然全力支持，而且國內疫情控制的很好，所以農委會加碼來補助，農委會可以把所有的這些補助的經費預算全部攤開來。

雲林縣府幕僚表示，農委會補助嘉義朴子肉品市場肉品市場冷鏈設備，朴子一天僅屠宰300多頭，但是雲林果菜市場一天要屠宰2200頭，補助嘉義朴子卻不補助雲林肉品市場，雲林是全國最大的養豬大縣，許多品牌豬肉都必須拉到外縣市去屠宰，這個肉品市場已經使用了40年了，改善最大的肉品市場，才是對養豬產業最大的幫助。陳吉仲說，會來補助。