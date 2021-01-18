日夜匪懈 台中市道路燙平超過500條

為提供市民舒適的道路環境，市長盧秀燕上任以來積極推動燙平專案，以每年燙平100公里以上為目標，在市府及施工團隊的努力下，燙平路段已突破500條、長度超過240公里，市府將持續秉持高效率、高品質的專業，持續燙出每一條幸福好路！

在台中市政府及施工團隊努力下，燙平路段以突破500條，此為南屯區永春東路路段。 圖／台中市政府 提供

市長盧秀燕表示，燙平道路500條是一個里程數字，但成就這個數字的最核心人物，是每一位燙平無名英雄的守護，城市建設的基石仰賴站在第一線的各區隊長、施工團隊、管線單位，特別向燙平夥伴及寶眷們說聲「謝謝，台中有您真好！」，謝謝有你們以汗水不分晝夜、辛勞的付出，成就市民朋友每日生活笑容來源。

環中路二段(西屯到中清路之間)路平施工。 圖／台中市政府 提供

盧市長進一步表示，建設局提供市民安全、平坦的道路服務品質，並依據區域均衡發展理念，將資源均衡運用在山、海、屯及市區間；在市府投入道路改善預算時，也持續努力向中央爭取前瞻計畫，今(110)年也提早啟動提案前置作業，道路考評成績更榮獲營建署直轄市組別「優等」佳績肯定。

建設局長陳大田說明，燙平專案施工前，會提前要求進行孔蓋下地、老舊管線汰換、建案管線協調、排水溝蓋設置齊平、路基改善及無障礙設施改善等，有助提升道路平整、友善環境及減少重複開挖等優勢，同時納入循環經濟觀念，推廣12米以下道路面層、底層及12米以上道路底層使用再生瀝青，藉此降低道路工程對環境所造成的衝擊，落實環保理念。

為落實環保理念，燙平專案在施工前，皆會完成老舊管線汰換與各項設施改善，以避免重覆開挖，降低對環境造成的衝擊。 圖／台中市政府 提供

此外，燙平專案執行時，為減少施工期間道路封閉可能造成的交通影響，在施工前會都會舉辦地方說明會、張貼施工通知單，提醒用路人改道資訊，並請交通指揮人員協助，也要特別感謝台中市民的體諒，唯有大家的協助，才能一起完成更安全、平坦的道路，未來市府也持續為大家嚴格把關道路品質！

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