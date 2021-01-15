金門「零」確診險破功！屏東居家檢疫男今出關無症狀

屏東一名居家檢疫民眾去年12月31日違規到金門來趴趴走，並於隔天離境回台灣，消息一出，引起金門民眾的關注，金門縣衛生局今天表示，該名男子持有登機前3日內核酸檢測陰性報告，迄今沒有任何不適症狀請金門鄉親無需恐慌，屏東縣政府也依法開罰70萬元罰鍰。

金門縣衛生局表示， 這名從大陸返台的屏東縣男子，去年12月31日入境後即失聯，直接由松山機場違規搭機到金門，因個案居家檢疫地點為屏東縣，屏東縣政府找不到該男子而啟動警政協尋，透過本縣警政協尋該名男子於去年12月31日傍晚違規搭機到金門，並於隔天出境回台灣，在屏東縣進行居家檢疫，檢疫期間沒有任何不適症狀，該案今天結束居家檢疫14天，進行自主健康管理中。