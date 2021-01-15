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金門「零」確診險破功！屏東居家檢疫男今出關無症狀

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣衛生局今天公布新冠肺炎疫情現況週報，金門仍維持0疫情。圖／縣府提供
金門縣衛生局今天公布新冠肺炎疫情現況週報，金門仍維持0疫情。圖／縣府提供

屏東一名居家檢疫民眾去年12月31日違規到金門來趴趴走，並於隔天離境回台灣，消息一出，引起金門民眾的關注，金門縣衛生局今天表示，該名男子持有登機前3日內核酸檢測陰性報告，迄今沒有任何不適症狀請金門鄉親無需恐慌，屏東縣政府也依法開罰70萬元罰鍰。

金門縣衛生局表示， 這名從大陸返台的屏東縣男子，去年12月31日入境後即失聯，直接由松山機場違規搭機到金門，因個案居家檢疫地點為屏東縣，屏東縣政府找不到該男子而啟動警政協尋，透過本縣警政協尋該名男子於去年12月31日傍晚違規搭機到金門，並於隔天出境回台灣，在屏東縣進行居家檢疫，檢疫期間沒有任何不適症狀，該案今天結束居家檢疫14天，進行自主健康管理中。

衛生局進一步說明，新冠肺炎國際疫情仍然嚴峻，國內迄1月14日累計確診842例，其中境外移入745例，在去年11月尤以印尼籍移工為多，因此，中央流行疫情指揮中心於去年11月27日啟動「印尼專案」採檢，其中1名確診移工因雇主為金門籍，因此在疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎統計圖表中納入金門縣。本名境外移入確診移工來台後即留在台灣進行集中檢疫，在確診後由北部某醫院收治，迄今並未到金門，因此，金門境內仍維持「零」確診。

金門縣長楊鎮浯日昨主持新冠肺炎疫情指揮中心第一次會議時，特別提到，金門目前仍然維持「零」確診。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯日昨主持新冠肺炎疫情指揮中心第一次會議時，特別提到，金門目前仍然維持「零」確診。記者蔡家蓁／攝影

屏東縣政府 金門 衛生局

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