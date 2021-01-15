聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門「零」確診險破功！屏東居家檢疫男今出關無症狀
屏東一名居家檢疫民眾去年12月31日違規到金門來趴趴走，並於隔天離境回台灣，消息一出，引起金門民眾的關注，金門縣衛生局今天表示，該名男子持有登機前3日內核酸檢測陰性報告，迄今沒有任何不適症狀請金門鄉親無需恐慌，屏東縣政府也依法開罰70萬元罰鍰。
金門縣衛生局表示， 這名從大陸返台的屏東縣男子，去年12月31日入境後即失聯，直接由松山機場違規搭機到金門，因個案居家檢疫地點為屏東縣，屏東縣政府找不到該男子而啟動警政協尋，透過本縣警政協尋該名男子於去年12月31日傍晚違規搭機到金門，並於隔天出境回台灣，在屏東縣進行居家檢疫，檢疫期間沒有任何不適症狀，該案今天結束居家檢疫14天，進行自主健康管理中。
衛生局進一步說明，新冠肺炎國際疫情仍然嚴峻，國內迄1月14日累計確診842例，其中境外移入745例，在去年11月尤以印尼籍移工為多，因此，中央流行疫情指揮中心於去年11月27日啟動「印尼專案」採檢，其中1名確診移工因雇主為金門籍，因此在疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎統計圖表中納入金門縣。本名境外移入確診移工來台後即留在台灣進行集中檢疫，在確診後由北部某醫院收治，迄今並未到金門，因此，金門境內仍維持「零」確診。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言