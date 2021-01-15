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黃偉哲建議豬標章改標示 農委會：會續推台灣豬標章
台灣豬標章爭議多，外界根本分不清楚，公信力大減，農委會今天表示，要把台灣豬標章的審核由中央畜產會執行，改為農委會畜牧處核發執行；台南市長黃偉哲今天表示，針對爭議不停的國產豬標章、標示等問題，建議農委會若不堅持的話，把標章改為標示，政府做好稽核最重要。
黃偉哲認為，一般民眾對標章與標示較難區分，標章是有國家的標準如CAS、HACCP標章，但豬肉標示的成分比較大，業者應該對消費者負責標示成分是什麼。
農委會畜牧處副處長江文全表示，若是標示，就走衛福部的標示；農委會的台灣豬標章，就是向智財局申請的證明標章，受到商標法的管理，本身就是申請為證明標章，標章不會變成標示。
他表示，現在台灣豬標章的申請核發作業，已經從中央畜產會，轉移到農委會畜牧處進行，未來還是會繼續推廣國產豬肉，以及台灣豬標章。
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