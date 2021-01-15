快訊

德國老媽要退休：「後梅克爾時代」的三男選擇題？

疫情下為澳網還在飛！盧彥勳PO登機照嘆：可能是最後一年了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃偉哲建議豬標章改標示 農委會：會續推台灣豬標章

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台南市長黃偉哲今天表示，針對爭議不停的國產豬標章、標示等問題，建議農委會若不堅持的話，把標章改為標示，政府做好稽核最重要。本報資料照片
台南市長黃偉哲今天表示，針對爭議不停的國產豬標章、標示等問題，建議農委會若不堅持的話，把標章改為標示，政府做好稽核最重要。本報資料照片

台灣豬標章爭議多，外界根本分不清楚，公信力大減，農委會今天表示，要把台灣豬標章的審核由中央畜產會執行，改為農委會畜牧處核發執行；台南市長黃偉哲今天表示，針對爭議不停的國產豬標章、標示等問題，建議農委會若不堅持的話，把標章改為標示，政府做好稽核最重要。

黃偉哲認為，一般民眾對標章與標示較難區分，標章是有國家的標準如CAS、HACCP標章，但豬肉標示的成分比較大，業者應該對消費者負責標示成分是什麼。

農委會畜牧處副處長江文全表示，若是標示，就走衛福部的標示；農委會的台灣豬標章，就是向智財局申請的證明標章，受到商標法的管理，本身就是申請為證明標章，標章不會變成標示。

他表示，現在台灣豬標章的申請核發作業，已經從中央畜產會，轉移到農委會畜牧處進行，未來還是會繼續推廣國產豬肉，以及台灣豬標章。

農委會 黃偉哲 衛福部

延伸閱讀

「養鴨博士」戴謙將接台南市府高層職務？黃偉哲回應了

陳吉仲：台南4縣市虱目魚寒害「農曆年前可領到補助」

北市推非萊豬專區 黃偉哲：若好用可行也可跟

預防發生一氧化碳中毒意外 台南市今突檢溫水游泳池

相關新聞

黃偉哲建議豬標章改標示 農委會：會續推台灣豬標章

台灣豬標章爭議多，外界根本分不清楚，公信力大減，農委會今天表示，要把台灣豬標章的審核由中央畜產會執行，改為農委會畜牧處核...

新新聞創刊34年 宣布「暫停」紙本印行

創刊邁入34年的知名政治週刊「新新聞」，今天宣布2月4日1770期發行之後，暫停周刊紙本的印行，但「新新聞」線上版（ht...

化解北榮之爭！蘇貞昌：結果圓滿 非常感謝三位當事人

拖逾半年的北榮院長人事日前終於定案，由中榮院長許惠恒接任北榮院長，北榮副院長陳適安接中榮院長，據傳就是由行政院長蘇貞昌介...

83年次後役男 今年開放申請警察役、消防役

為擴大挹注社會安全、災害防救人力，內政部1月12日起，開放83年次以後役男，可申請服警察役及消防役，並可選擇至消防署、空...

影／國民黨立院黨團籲：中火燃煤機組盡早除役

國民黨立院黨團首席副書記長鄭麗文上午主持「防治空汙 中火母湯偷呷步」記者會，國民黨主席江啟臣、立委楊瓊瓔出席。指出台中火...

台灣中油給您奉茶 重現古早人情味的科技減塑行動

喝水，是每人每天的例行公事，但是你有注意到手中的容器是哪一種嗎?根據統計，台灣人每年消費近10億罐瓶裝水，而製造這些瓶裝水的碳排放量，等於230座大安森林公園年碳吸附量；台灣中油秉持減塑環保的理念，全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。