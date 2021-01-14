楊志良加碼爆料葉金川「醫界給他一筆錢 要把我推下山」

前衛生署署長楊志良近日批評染疫醫師，說出「應該開除」這樣的重話，引發軒然大波，醫界人士紛紛譴責、要求道歉。媒體報導也流出兩位前衛生署署長楊志良、葉金川在LINE群組為此事互嗆，葉金川認為楊志良亂講話。

對此，楊志良加碼爆料說，自己得罪醫界很多，曾罰長庚4億、罰高醫1.5億，署立醫院好幾個院長也被他罰過。他常和葉金川一起爬郊山，有次葉說，「醫界給他一筆錢，要他把我推下山。」於是楊志良就很高興的回嘴說，這樣太好了，以後如果我爬山出事，就可以抓到兇手，「所以之後我們去爬山，葉金川就對我照顧的不得了。」

楊志良表示，他跟葉金川恩怨情仇數十年，兩人講話非常直白，一點都不客氣，朋友看到他們吵架都覺得很好玩，但是總的來說，「最擁護楊志良的就是葉金川，最擁護葉金川的就是楊志良。」