台灣中油為你奉茶 重現古早人情味的科技減塑行動

喝水，是每人每天的例行公事，但是你有注意到手中的容器是哪一種嗎?根據統計，台灣人每年消費近10億罐瓶裝水，而製造這些瓶裝水的碳排放量，等於230座大安森林公園年碳吸附量；台灣中油秉持減塑環保的理念，全台提供50處包括加油站、行政大樓等據點，免費提供民眾裝水解渴。同時，台灣中油也與Circu Plus合作，透過APP即可查詢供水據點，以科技的思維做溫暖貼心的服務。

台灣中油秉持減塑環保的理念，設置奉茶據點免費提供民眾裝水解渴。 圖／詹姆仕 攝影

提供奉茶服務 讓環保成為全民日常根據統計，台灣人每年消費約56億罐塑膠瓶，其中近10億罐是瓶裝水，而製造這些瓶裝水的碳排放量，等於230座大安森林公園年碳吸附量。有感於此，台灣中油響應行政院環保署「全民綠色生活政策」，便選定「奉茶服務」；同時，運用自家企業在台灣「深根」的站點優勢，將奉茶據點深入民眾生活和工作的場域，盤點旗下從行政大樓、加油站到營業服務中心、展示場館等空間，再考量站點位置及服務能量，篩選出50處據點提供包含飲水機或茶桶等飲用水設備，提供民眾攜帶容器前往裝水，希望藉此提供最便利貼心的服務。

台灣中油指出，「奉茶服務」最主要的目的是減少資源浪費，並且以最簡單的方式鼓勵民眾落實環保，透過減塑行動減少台灣的碳排放量，也讓奉茶據點深入各地，民眾可以輕鬆利用奉茶服務，除了平常通勤路上的加油站之外，日月潭、阿里山、墾丁等風景區的加油站，也可找到奉茶服務。

台灣中油的奉茶據點深入各地，在風景區的加油站也可找到奉茶服務。 圖／葉哲源 攝影

掌握科技趨勢 用創新思維做好事不僅如此，正當全球都吹起雲端服務、開放資料的風潮，台灣中油也掌握這股趨勢，與Circu Plus合作，將50處據點的服務時間、地點等資訊，登錄在由Circu Plus開發的APP「奉茶行動」中，民眾只要帶著水瓶打開APP，就能跟著導航找到裝水點。

民眾只要打開APP，就能跟著找到奉茶據點的資訊。 圖／葉哲源 攝影

更永續的喝水方法 這款APP獲唐鳳、環保署大讚、總統盃黑客松前五強APP「奉茶行動」結合科技Open Data的力量，讓民眾打開APP就能一指找到取水點，進而減少塑膠使用量。Circu Plus去年憑藉這款數位創新的APP，從總統盃黑客松3百多組團隊中脫穎而出，獲選為前五大卓越團隊，也得到行政院數位政委唐鳳、行政院環保署的讚賞。

談到開發「奉茶行動」的動機，Circu Plus執行長黃暐程回憶，當年擔任海洋志工帶領民眾淨灘時，每次都會看見大量塑膠瓶，回頭查詢數據更驚覺，台灣每年製造約56億罐塑膠瓶，儘管回收意識普及，但仍有漏網之魚，就算僅漏掉1%的塑膠瓶，還是會對海洋造成很大的衝擊。

於是黃暐程開始思考，「如果我要的是喝水，為什麼要擁有一個瓶子，一個小時後再把它丟掉」，尋找一種更永續的喝水方法就成為當務之急，而奉茶這個源自於台灣好客精神、熱心人情味的底蘊文化，就出現在他的腦海中。

台灣中油董事長歐嘉瑞（左二）為環保署水保處長吳盛忠（右一）奉茶，象徵響應全民綠色生活政策。 圖／詹姆仕 攝影

攜手致力永續減碳 尋回人情味成為台灣更美好的力量針對這次與台灣中油的合作，黃暐程回應，台灣中油致力於永續減碳的目標上，和Circu Plus的初衷理念相同，所以收到邀約時非常開心，很期待透過科技的連結和台灣中油的加入，一起將暖心共好的精神傳遞出去，重新彰顯台灣人心中「良善的循環」。

台灣中油董事長歐嘉瑞表示，奉茶是台灣早期非常特別的文化，雖然只是簡單的一杯水，但也代表著台灣人的好客善良和濃厚人情味；他強調，奉茶與加油的精神相近，都是為民眾補充能量再繼續衝刺，永續減碳是Circu Plus努力的目標，也是台灣中油長期致力的環保價值，相信我們都可以成為讓台灣更美好的力量。

台灣中油長期關注企業永續發展議題，去年於TCSA台灣企業永續獎獲得9項大獎，過往多以號召員工進行淨山、淨灘活動，現在實踐找水減碳的行動，參與對象不再限於內部，而是讓環保成為全民皆可響應的日常行動。（台灣中油廣告）