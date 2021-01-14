壯闊智慧高雄 數位城市治理

文 / 高雄市政府研究發展考核委員會 提供

高雄市去年成立智慧城市推動委員會，邀請產官學研翹楚組成高雄智慧城市隊，打造5G智慧城市，進軍國際舞台。

圖／高雄市政府研究發展考核委員會 提供 高雄市長希望各領域專家提供意見，一起讓高雄市脫胎換骨。
圖／高雄市政府研究發展考核委員會 提供 高雄市長希望各領域專家提供意見，一起讓高雄市脫胎換骨。

109年12月25日，在陳其邁市長的宣示下，成立高雄市智慧城市推動委員會，來自產官學研界重量級人物，包括有行政院唐鳳政務委員、科技會報簡立峰委員，產業界國內外大廠如亞馬遜、微軟、西門子、IBM、日月光、研華、智慧城市產業聯盟、高雄小港醫院，電信界中華、遠傳，學術界中山大學、高科大、中興大學，以及AI大師杜奕瑾，法人團體資策會、金屬中心與電信技術中心等領導者共同組成「高雄智慧城市隊」。

圖／高雄市政府研究發展考核委員會 提供 高雄市智慧城市推動委員會去年底成立，朝打造高雄智慧城目標邁進。
圖／高雄市政府研究發展考核委員會 提供 高雄市智慧城市推動委員會去年底成立，朝打造高雄智慧城目標邁進。

開放業者參與 提供市民智慧服務
高雄智慧城市願景是要打造產業成為系統整合的聚落，提供場域讓資通訊業者進行沙盒實驗，並發揮大廠商帶小廠商，攜手新創公司共同落地高雄發展。市政府藉由全面發展智慧城市，不僅要驅動高雄從傳統產業進入新興科技產業，更重要的是提供市民便利交通、改善空污、社區醫療等有感的公共服務。

獲獎榮耀 未來展望
市政府以「智慧路口防碰撞_輕軌行駛安全更提升」獲得2021年智慧城市創新應用獎，針對台灣第一條路面輕軌捷運系統，對於用路人、車輛及輕軌列車在路口交通的情形，建立含轉向告警的智慧路口防碰撞警示系統，導入國際智慧交通科技短距無線通訊技術與標準，即時反應回饋，特別適用於路口安全防碰撞的警示應用，未來市府仍秉持以市民為核心，導入科技應用，打造市民有感智慧城市。

打造高雄亞洲新灣區 成為5G-AIOT智慧城市實證場域
高雄市各局處團隊將與智慧城市推動委員會並肩作戰，持續引進國際級大廠，協助5G、AIoT廠商入駐，並以數位產業帶動智慧城市發展，藉由「先在高雄實證，後輸出國際」的拉力，刺激產業升級、創造就業，開拓商機無限。

圖／高雄市政府研究發展考核委員會 提供 高雄市成立智慧城市推動委員會打造5G智慧城市。
圖／高雄市政府研究發展考核委員會 提供 高雄市成立智慧城市推動委員會打造5G智慧城市。

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