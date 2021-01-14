壯闊智慧高雄 數位城市治理

高雄市去年成立智慧城市推動委員會，邀請產官學研翹楚組成高雄智慧城市隊，打造5G智慧城市，進軍國際舞台。

圖／高雄市政府研究發展考核委員會 提供 高雄市長希望各領域專家提供意見，一起讓高雄市脫胎換骨。

109年12月25日，在陳其邁市長的宣示下，成立高雄市智慧城市推動委員會，來自產官學研界重量級人物，包括有行政院唐鳳政務委員、科技會報簡立峰委員，產業界國內外大廠如亞馬遜、微軟、西門子、IBM、日月光、研華、智慧城市產業聯盟、高雄小港醫院，電信界中華、遠傳，學術界中山大學、高科大、中興大學，以及AI大師杜奕瑾，法人團體資策會、金屬中心與電信技術中心等領導者共同組成「高雄智慧城市隊」。

圖／高雄市政府研究發展考核委員會 提供 高雄市智慧城市推動委員會去年底成立，朝打造高雄智慧城目標邁進。

開放業者參與 提供市民智慧服務高雄智慧城市願景是要打造產業成為系統整合的聚落，提供場域讓資通訊業者進行沙盒實驗，並發揮大廠商帶小廠商，攜手新創公司共同落地高雄發展。市政府藉由全面發展智慧城市，不僅要驅動高雄從傳統產業進入新興科技產業，更重要的是提供市民便利交通、改善空污、社區醫療等有感的公共服務。

獲獎榮耀 未來展望市政府以「智慧路口防碰撞_輕軌行駛安全更提升」獲得2021年智慧城市創新應用獎，針對台灣第一條路面輕軌捷運系統，對於用路人、車輛及輕軌列車在路口交通的情形，建立含轉向告警的智慧路口防碰撞警示系統，導入國際智慧交通科技短距無線通訊技術與標準，即時反應回饋，特別適用於路口安全防碰撞的警示應用，未來市府仍秉持以市民為核心，導入科技應用，打造市民有感智慧城市。

打造高雄亞洲新灣區 成為5G-AIOT智慧城市實證場域高雄市各局處團隊將與智慧城市推動委員會並肩作戰，持續引進國際級大廠，協助5G、AIoT廠商入駐，並以數位產業帶動智慧城市發展，藉由「先在高雄實證，後輸出國際」的拉力，刺激產業升級、創造就業，開拓商機無限。

圖／高雄市政府研究發展考核委員會 提供 高雄市成立智慧城市推動委員會打造5G智慧城市。

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