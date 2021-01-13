否認二選一 陳檡文：接獲徵詢是接任警大校長

新北市警察局長陳檡文將升任中央警察大學校長，他今天針對外傳是移民署長、警大校長二選一回應指「那都是傳言」；接任的警政署副署長黃宗仁經歷多項重要職務，表現備受肯定。

內政部警政署今天公布高階警官人事案，因應中央警察大學校長黎文明屆退，由新北市警察局長陳檡文升任，共計47人異動，另包括高雄市及台南市警察局長分由刑事局長黃明昭和警政署主秘方仰寧接任。

陳檡文下午告訴中央社記者，上週接獲徵詢，確定後第一時間向也曾擔任警大校長的市長侯友宜報告，當時侯友宜勉勵他回到學校，要好好把作育英才的工作做好，讓警界的光榮延續。

對於外傳是內政部移民署長、警大校長二選一，陳檡文笑說：「那都是傳言」，沒有二選一，從一開始就是接獲徵詢接任警大校長職務。

陳檡文現年62歲，是警大45期、東吳大學科技法律系碩士，歷任嘉義市警察局長、內政部警政署刑事警察局副局長、警政署保安警察第七總隊總隊長、警政署警政委員、警政署航空警察局長及新北市政府警察局長等職務。

至於新北市警察局長遺缺，將由警政署副署長黃宗仁接任。黃宗仁擁有中央警察大學犯罪防治研究所博士學歷，一路從基層做起，經歷多項內、外勤重要職務。

黃宗仁在台南市警察局長任內，發生台南市警局刑警大隊偵查佐劉三榮遭槍擊身亡，因其上有91歲阿嬤、父母及3名幼小孩，黃宗仁當時在臉書發起「警心行動」，盼透過奠儀募款，協助照顧劉三榮的遺族，深獲基層員警與民眾的愛戴。