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聯合報數位版 滿意度調查問卷等你填

聯合新聞網 / 台北訊

聯合報數位版從去年10月上線以來致力於呈現即時、準確、深入的報導給台灣讀者，也收到來自各方的支持與鼓勵。我們深知來自報導的熱情與參與，是知識公民的最大追求，也是社會改變的契機。所有事件皆彼此相關，我們相信因為在乎，社會能夠變得更好。

今年，聯合報數位版針對所有會員進行滿意度調查，我們將慎重對待每一個回饋與建議。本次也希望藉由收集使用者的滿意度問卷，在未來能為忠實讀者們提供更貼近需求、更完善的閱讀環境，您的回饋將是我們進步的動力。

▍問卷入口>>https://event.udn.com/qa/vip2020/

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