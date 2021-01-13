聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報數位版 滿意度調查問卷等你填
聯合報數位版從去年10月上線以來致力於呈現即時、準確、深入的報導給台灣讀者，也收到來自各方的支持與鼓勵。我們深知來自報導的熱情與參與，是知識公民的最大追求，也是社會改變的契機。所有事件皆彼此相關，我們相信因為在乎，社會能夠變得更好。
今年，聯合報數位版針對所有會員進行滿意度調查，我們將慎重對待每一個回饋與建議。本次也希望藉由收集使用者的滿意度問卷，在未來能為忠實讀者們提供更貼近需求、更完善的閱讀環境，您的回饋將是我們進步的動力。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言