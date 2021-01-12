醫護情侶檔染疫！護理師曾赴大學期末考 校方：已消毒
北部一間醫院驚傳有醫護情侶檔染疫，其中染疫的護理師在北部一所大學上進修課程；對此，校方表示，該名護理師是進修部護理系學生，上週四考完期末考後，週五學校已開始放寒假，目前初步包含當日授課老師共4人與幾名學生已經接受檢疫隔離，該教室及大樓已消毒。
校方指出，接獲疾管局通知，該名護理師需做疫調後，初步匡列4名系上教師與坐在護理師周遭的幾名同學，護理師最後一次到校是上周四參加學校期末考，目前4名教師已完成採檢，均進行居家隔離中。學生部分，由於放假後都回到不同縣市的戶籍地，疾管局另行通知各縣市衛生單位前往被框列的學生住家，通知採檢以及要求自主管理。
另外，校方證實，衛生局今天下午有再度到學校，在護理師的教室採集樣本，檢驗是否仍有殘留病毒。
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