成年下修為18歲112年施行 陳明堂用歌詞妙喻

法務部次長陳明堂今天說，「紅蜻蜓」歌詞提及「我們都已經長大」，長大的年齡以民法為基礎的成年降低到18歲，預定民國112年1月1日施行，相關法律須與時俱進一併修改完成。

陳明堂上午與司法院長許宗力、全國律師聯合會理事長陳彥希出席「第76屆司法節學術研討會」，他致詞時做上述表示。

陳明堂表示，過去有1首歌叫「紅蜻蜓」，歌詞提及「我們都已經長大」，長大的年齡以民法為基礎的成年年齡由20歲降低到18歲，預定從112年1月1日施行。

他指出，這不是只有修改法律而已，法律須與時俱進，各部會有關成年年齡有關法律須一併修改，接下來的工作是在112年以前把相關子法，各部會能全部到位修正完成。

他說，國民法官制度將於112年1月1日施行，全新審判模式將使檢察官面臨新挑戰，法務部已辦理多場新法說明會，由公訴經驗豐富的主任檢察官講授因應新制的公訴新挑戰，藉由新法說明會讓檢察官、檢察事務官理解新制度內容如何運作及可能對檢察工作產生挑戰。

陳明堂指出，在國際司法互助部分，雖然各國受到新冠肺炎疫情影響，國際合作困難度升高，但法務部排除萬難，與外交部共同透過電信、網路方式，有具體成果。

例如，與中美洲友邦貝里斯聯繫後，去年9月26日，完成異地簽署「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府刑事司法互助條約」；另於去年12月11日，與瑞士完成異地簽署移交受刑人協定。

他說，在營業秘密法部分，去年增加偵查保密令，大家都知道營業秘密涉及到國家產業的發展，尤其像人工智慧（AI）及半導體產業，若輕易拷貝資料出去，即可洩露給其他利害關係國家或商業上。

陳明堂指出，法務部除了修正營業秘密法，也在北中南辦理研討會，讓辦案的檢警調人員能積極努力配合查緝案件，以保障國內產業永續發展。

陳明堂說，為保障犯罪被害人資訊獲知，訂定「檢察機關辦理被害人刑事訴訟資訊獲知平台應行注意事項」，另規劃建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台系統」，並已於今年1月1日擇定台北、新北、屏東三個地檢署試辦。

他認為，一年一度的司法節是司法界的大事，現今司法體系正面臨訴訟案件數量與日俱增而對司法資源負荷承載能力構成極大挑戰，近年來訴訟外紛爭解決機制（ADR）備受重視。

他期許「訴訟外紛爭解決機制」、「檢察官於偵審中訴訟外紛爭解決機制之探討」、「數位化時代的裁判外紛爭處理－從ADR到ODR的程序保障」作為司法節研討會主題，以透過專家學者及實務界人員共同參與，有更多收穫。