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外傳北部某醫院內部有特殊事件 不收患者與手術全停
今天晚間傳出北部某醫院有關島確診患者入住，院內疑防護不良，有感染發生；對此被指涉醫院尚未做出任何回應。
有消息傳出，這家醫院因此特殊事件，無法收納其他病患，原訂手術都因此暫停。這家醫院目前相關電話皆無人接聽。該縣市衛生局長表示，一切要由中央流行疫情指揮中心公布，無法透露內容。
過去若有新冠肺炎相關接觸者，消防單位都會被要求負責接送，但該地消防局卻說，今天並未出動相關勤務，若真有此事，研判應是中央疫情中心直接指揮衛生局或特定醫院派車載送。
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