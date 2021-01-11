英國返台班機檢疫者出關了 凌晨數十人離開烏來檢疫所
英國變種病毒傳播力增強7成，去年12月27日華航一台載客127人（含機組員13人）的班機自英返台，其中3人確診（含2例英國變種個案）；入住檢疫所111人今天零時檢疫期滿。位於新店山區的烏來檢疫所數十名集中檢疫者，今天凌晨也頂著霸王寒流出關，多數由親友接回，部分則搭乘計程車、包車離開，並將進行7天自主健康管理。
據了解，烏來檢疫所共有55名檢疫者，今天零時檢疫期滿後，即有17台車分載著20幾人離開，多數為親友接回，另也有包車業者、計程車接駁，剩餘檢疫者將於清晨由遊覽車統一載離。
記者現場觀察，約昨晚10點多即有車輛在檢疫所外面等候，約11點55分起，由警方引導車輛進入檢疫所停車場，每台車事前皆有登記，進場前還得先確認車號，今天零時7分第一台車輛開出檢疫所，零時33分最後一台車駛離。
另外，零時起也可看見檢疫者分別從各自房間走出，提著大小行李，在全身防護衣的人員引導下，快速進入電梯，至地下停車場，每個人的腳步都相當急促，彷彿透露歸心似箭的心情。
依據中央訂定之「具感染風險民眾追蹤管理機制」，自主健康管理期間，無症狀者應避免前往出入公共場所，外出全程佩戴醫用口罩。如有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或身體不適者，「不得搭乘大眾交通運輸工具」，並應儘速就醫。
對於外界擔憂，解除隔離後，自主健康管理期間能否搭乘大眾交通運輸系統恐影響甚廣。對此，疾病管制署署長周志浩表示，自主健康管理期間有症狀者，才限制要搭防疫計程車，不然只要有戴口罩都可搭乘大眾交通運輸工具。
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