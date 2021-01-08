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台商怨集中檢疫所像監獄 莊人祥：不可能像五星級飯店

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
一些集中檢疫所內部陳設，讓人誤以為是病房。（取自《台商太太新天地》微信公眾號）
一些集中檢疫所內部陳設，讓人誤以為是病房。（取自《台商太太新天地》微信公眾號）

農曆年節將至，大量旅居海外國人將陸續返台過年，中央流行疫情指揮中心表示，將釋出集中檢疫所1500間到2000間房間供國人返台後隔離檢疫用，今起開放預約，但有台商群組流傳集中檢疫場所相片，被抱怨像監獄，發言人莊人祥僅說，不可能好到像五星級飯店。

現在開設有 35 處集中檢疫場所，分布台灣北、中、南等三區，集中檢疫場所包含有各類公務人員訓練中心、軍營、停招學校宿舍、旅館等等，檢疫地點依指揮中心分派為主，個人無法選定地區或檢疫所。莊人祥說，中央提供的集中檢疫所房間有的很高級、也有的比較陽春。

但莊人祥強調，不可能好到像五星級飯店，目前為止也有很多專案入境都是在集中檢疫所度過。在集中檢疫所居家檢疫也使有不少好處，如在一般旅館或家裡，有發生症狀就醫採檢，需要就醫，還需要由衛生局安排，但集中檢疫所都是由醫師到府服務，

「也許有少部分的設置陽春，我們都會盡力照顧住進集中檢疫所的民眾。」莊人祥說，今晚八時起開放線上登記集中檢疫所，預期會有很多人湧入網站，網站有進行壓力測試，也有相關攻防策略，呼籲讓需要的人上網登錄，別妨礙他人，提醒大家預約成功最後一定要付錢。

莊人祥 衛生局 居家檢疫

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