違章斷水電跳票 經濟部：已達管制效果

「王美花部長斷水斷電200家違章工廠的承諾已經跳票！」立委陳椒華與環團5日指出，經濟部長王美花去年承諾，讓至少200家違章工廠斷水斷電，但實際執行僅14家，拆除3家，痛批行政怠惰。對此，經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，透過改裝智慧電表監控等機制，去年已遏止新增317家違章工廠，經濟部並非沒有作為。

斷水電執行成效差

陳椒華表示，去年3月施行公布的《工廠管理輔導法》第28-1第一項明定：「直轄市、縣（市）主管機關對於中華民國105年5月20日以後新增之未登記工廠，應即依法停止供電、供水及拆除」；但經濟部卻優先以第30條令其停工並限期改善，沒有立即斷水斷電；「光斷水斷電都已不足夠，依法應該要拆除，但經濟部卻連斷水斷電都做不到！」

「王美花部長在質詢時承諾，會讓2500家違章工廠中至少200家工廠斷水斷電。」陳椒華指出，行政院長蘇貞昌也說要斷水斷電，但從去年10月到12月底，收到的資料仍顯示實際執行斷水斷電只有14家，拆除3家，「王美花部長斷水斷電200家的承諾跳票，明顯行政怠惰！」

將向監察院舉發

「為何不依法規予以斷水斷電及拆除？」台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉質疑，背後是否涉及關說？怕得罪違法者丟了選票，就無視農地污染，民眾吃鎘米嗎？經濟部若再不確實執行直接強制斷水斷電，將向監察院舉發。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，經濟部訂定行政規則「未登記工廠停止供電供水作業程序」，但該作業程序只勒令停工拒不遵從的業者，才會執行停止供電、供水，等於「假利於執政之名架空母法」，扭曲母法，被勒令停工的工廠只要沒被稽查到，仍可以偷偷經營。

經濟部：已達管制效果

對於環團批評「勒令停工」不等同「斷水斷電」，郭坤明表示，去年經濟部遞交700多件疑似違章工廠的案件給地方政府查處，經勘查後，有100多家配合停工，10幾家不配合則斷水斷電。另外，針對違規轉供工廠用電用戶，也拆除舊電表，改裝智慧電表全時監控，同樣達管制效果，去年已遏止新增317家違章工廠，今年也會依照相同機制執行。

【更多精采內容，詳見 】