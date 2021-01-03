【重磅快評】政委厲聲恫嚇公務員 不如主委拔一官有效

為護航萊豬，農委會大力推動「台灣豬證明標章」，正當用人之際，主委陳吉仲日前卻火速拔掉主責推動台灣豬標章的中央畜產會執行長王忠恕，本月15日歸建農委會，王成了為歷來任期最短的畜產會執行長；陳吉仲面對記者詢問時一言不發，如今答案揭曉，原來他已有備案，早已分配好水保局、林務局的Quota（額度）了。

王忠恕要被拔官的消息在農委會傳了半個月，上月30日消息曝光，王忠恕沒到中央畜產會上班，陳吉仲當天參加「台灣農產嘉年華」感恩茶會時，被問王忠恕被拔官一事時，一言不發快速離去，留下一堆問號；外界認為，王被拔官的原因主要是在推台灣豬標章的過程中和陳吉仲唱了反調，他說的「百分百不容易查核，也讓店家困擾」、「台灣豬識別標章是一個計畫，並沒有法源依據開罰」等實話，大大惹怒了陳吉仲。

如果是上述的原因，陳吉仲面對媒體詢問，當然是無可奉告，更別提萊豬進口後，畜產會掌管百億養豬基金的運用分派，補助金發放採委託計畫執行，無須公開招標，也不受立法院監督，王忠恕這個位子何其重要，如果他連台灣豬標章都如此不配合，怎麼可以讓他繼續坐這個位子？當然這只是外界的質疑，農委會後續要如何安排這個關鍵的人事，外界都睜大眼睛繼續看下去。

王忠恕的官說拔就拔，那台灣豬標章後續推動怎麼辦？農委會之前信誓旦旦說，元旦開放萊豬進口後，預估會有1.5萬家餐飲業申請台灣豬識別標章，但實際上只有1.1萬家申請，獲發張貼更只有7000多家，達成率實在太低；立委許淑華、王婉諭爆料水保局、林務局被下令「不務正業」去衝台灣豬標章的Quota，水保局更是1個人要拉8家，不勝其擾。

這時，之前的問題總算有解答到了，原來，陳吉仲早已超前部署，不怕少了一個王忠恕，因為除了畜牧處、輔導處、農糧署等單位，水保局、林務局也一併拉下來一起衝台灣豬標章的業績，人多好辦事，總是會衝出一番成績吧！

再者，陳吉仲拔王忠恕的官更是具有多重意義，除了拔掉尖刺兒，更可以殺雞儆猴，王忠恕「配合不力」就拔官，農委會底下的局、署、處等單位絕對有感，農委會主秘雖說立委「誤會了」，農委會不是壓榨公務人員，而是要他們以服務的性質鼓勵店家申請標章；只是，王忠恕的例子就在眼前，此時上級交代的Quota，誰敢不從？

行政院政務委員羅秉成在跨年前夕聲嘶力竭「恫嚇」基層公務員，若膽敢執行瘦肉精零檢出的食安自治條例就要移送懲戒，陳吉仲一語不發，只拔一官也能達到同樣效果，羅秉成的火候顯然不及陳吉仲，今後還得多多討教。