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性侵犯強制治療部分違憲 蔡清祥：治療中不放人

中央社 / 台北31日電

大法官會議今天做出釋字第799號解釋，有關強制治療規定大致合憲，未讓當事人陳述意見的程序保障部分違憲。法務部蔡清祥今晚指出，現在治療中的性侵犯不會放出來。

蔡清祥接受電話訪問指出，治療中的性侵犯不會放出來；法務部官員指出，目前治療中的有60多人。

法務部新聞稿指出，對於大法官釋憲結果表示尊重，將依照解釋意旨，即刻啟動相關因應作為，在法制面，就有違憲疑慮部分，著手就法務部主管的相關法律進行研修調整。另就非法務部主管的法規，會建議權責機關就解釋意旨儘速研修辦理。

執行面部分，法務部會積極改善刑後強制治療，與刑罰執行明顯區隔，落實受處分人與受刑人為不同的處遇，並請中國醫藥大學附設醫院持續進行治療。

性侵害犯罪受刑人，是指性侵害犯罪加害人經判處有期徒刑確定，而於監獄執行徒刑者。刑後強制治療受處分人，是指經法院依刑法第九十一條之一之規定，裁定施以強制治療的性侵害犯罪加害人。

法務部將持續會同衛生福利部積極尋覓適當的醫療處所協助收治，並於3年內儘速辦理移所事宜，讓受處分人的治療不中斷，獲得完整治療處遇，以利復歸社會。

全案緣於，盧姓男子於民國96年間因涉猥褻罪遭判刑1年，服刑完畢後強制治療，他每年經評估小組認定有再犯之虞，持續強制治療長達9年，盧男認為有違憲之虞，向大法官聲請釋憲。另有兩名案件當事人及雲林地方法院法官，也就相關規定聲請釋憲。

大法官會議今天做出釋字第799號解釋，刑法第91條之1及性侵害犯罪防治法第22條之1有關強制治療規定大致合憲。

不過，大法官認為，刑事訴訟法及性侵害犯罪防治法均未規定給予受處分人陳述意見，此程序保障有部分違憲，且現行強制治療制度長年運作結果有趨近於刑罰的可能，而悖離與刑罰的執行應明確區隔的憲法要求，因此有關機關應自今天起3年內做有效的調整改善。

法務部 性侵 大法官 蔡清祥

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