10歲男童穿破鞋苦撐　餐桌唯一肉類是吻仔魚

文 / 中國信託慈善基金會 提供

一名10歲男童阿威（化名）來自單親家庭，平常與母親、弟弟三人相依為命，一家生計靠媽媽在農場兼職，但因家境貧困，吃穿需靠外界援助，家裡餐桌上最常吃的肉類竟是吻仔魚，因為營養不足，阿威身材明顯比同齡孩子還要瘦小。

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阿威知道家裡經濟環境不好，即便鞋子破了也照樣穿去學校，只因為想幫媽媽省錢。 圖／中信慈善基金會 提供
阿威知道家裡經濟環境不好，即便鞋子破了也照樣穿去學校，只因為想幫媽媽省錢。 圖／中信慈善基金會 提供

阿威和弟弟小時候，若調皮哭鬧，爸爸情緒不佳就會體罰他們，媽媽忍無可忍，決定離婚，但後來不堪前夫一直打擾，為保護孩子，一家三口搬到陌生城市重新開始，不過生活並不順遂。

媽媽在一座農場兼職，每個月收入僅一萬多元，扣掉債務、房租、水電費等，已經所剩無幾。目前阿威吃的是學校的愛心早餐，但回家之後，晚餐桌上最多是三道菜，包括兩盤青菜，以及唯一的肉類－吻仔魚，對於成長中的阿威來說，營養還是不夠，所以比起同齡的孩子，他的體型明顯瘦小許多。

阿威知道家裡狀況，腳上球鞋已經穿到破了，還是照樣穿去上學。尤其他參加學校棒球隊，因為經常練球，鞋子耗損率特別高，但他說還要繼續穿，「想幫媽媽省錢…」

阿威的困境是臺灣偏鄉孩童的生活縮影，透過「點燃生命之火」可以幫助更多像他一樣的孩子，課後有志工陪伴和學校社團學習的機會，並媒合社會資源，減輕弱勢家庭負擔。第36屆「點燃生命之火」現正進行中，捐款訊息請上中信慈善基金會官網：https://bit.ly/2WI9WSp

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