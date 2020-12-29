國寶級客家山歌大師徐木珍辭世 享壽76歲

國寶級藝師、客家山歌大師徐木珍今天辭世，享壽76歲，新竹縣長楊文科表示，對於徐木珍的辭世感到震驚和惋惜，將擇期前去捻香表示哀悼。

楊文科表示，徐木珍為客家歌謠資深藝人，但因幼時感染麻疹，耽誤診治時機，導致雙目失明，但徐木珍熱愛客家文化，並傳承客家文化與藝術，能即興演唱山歌歌曲，外界稱他為客家的急智歌王。

楊文科說，他在參選新竹縣長時，曾前往拜訪徐木珍，以了解山歌大師對藝術文化產業在新竹縣發展的看法。當時，徐木珍還當場即興編詞，也唱出對客家文化的期許。

楊文科表示，今天得知徐木珍辭世，感到很惋惜，將擇期前往捻香表示哀悼。

根據徐木珍親友說，徐木珍2、3年前被診斷患有肝癌，在家人的照料下，積極抗癌，但不幸轉移，昨天病情惡化送醫搶救，今天辭世。