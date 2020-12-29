用「翻譯」跨越藩籬 清大教授王惠珍《譯者再現》傳達跨文化歷史語境與文化意義

清大台文所所長王惠珍教授新書《譯者再現：台灣作家在東亞跨語越境的翻譯實踐》研究1930到1990年代，吳坤煌、楊逵、龍瑛宗、鍾肇政、葉石濤、陳千武等台籍「翻譯者」。這些人物過往被關注的身分多是「跨語作家」，從日語寫作轉化至中文寫作，不僅只是語言的翻譯，更是內在文化翻譯過程。王惠珍卻更關注他們在從事文學創作以外，被當時的媒體主編所賦予的「翻譯者」角色，著眼於台灣日語譯者在東亞如何「譯出」台灣殖民地的文化現況，觀察戰後的跨語翻譯者如何藉由翻譯找到屬於他們的文化協商空間。

本月10日由清大台文所、王默人周安儀文學講座、聯經出版共同主辦，於清大人文社會學院舉行王惠珍《譯者再現：台灣作家在東亞跨語越境的翻譯實踐》新書分享會，活動特別邀請中研院文哲所李育霖研究員、師大翻譯所教授賴慈芸與會，討論語言的翻譯研究問題，並延請清大台文所榮譽教授陳萬益主持。當天聯經出版總經理陳芝宇、副總編輯陳逸華，清大台文所教授陳惠齡、王鈺婷，作家楊双子及多位讀者也都一同參與此次分享會。

王惠珍除了分享新書出版的過程外，更提及該書的研究目的之一，其實是在為新世代的台灣文學史撰寫進行準備。從內外緣研究兩方面，強調作家的譯者身分和翻譯實踐的歷史語境與文化意義，再與此前的文學史做比較，從而回扣到台灣文學史的議題。

主持人陳萬益認為翻譯研究作為台灣文學日語世代和跨語世代作者的「轉型正義」問題，在此之前的研究並不重視翻譯者的身份，無法將其習得的日語轉化為文化資產，《譯者再現》補足了這一部分不足，為這群日語作家平反，讓「會日語」不再是一種歷史負債。

圖為《譯者再現》書封。聯經出版社提供 李育霖則提及，翻譯是一個從Ａ到Ｂ的跨越過程，在時間上是「再說一次」，在空間上則是「渡越」。正是這樣一種跨越讓翻譯背後的譯者有了現身的可能，從而成為主體進行內部多層次的文化交流。同時也提出隨著ＡＩ等人工智能的加入，使得翻譯研究有了新的發展面向。賴慈芸則從台灣的翻譯研究與翻譯史提出她的見解，因之前學科的斷裂導致台灣翻譯史出現眾多問題，研究論文零散分量不夠，而翻譯研究大多還是以外文系為主，跳脫語言技巧的層次到歷史觀點研究較少。最後提出以翻譯者的養成、社會研究去重新探尋台灣跨語世代的譯者新論述。

透過研究吳坤煌、楊逵、龍瑛宗、鍾肇政、葉石濤、陳千武等作者，並且再現他們的「譯者」身分，王惠珍以詳實的考證，向讀者揭示了他們透過翻譯實踐「再現」台灣的努力，並藉由翻譯達成跨文化協商的可能性。