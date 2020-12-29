業者看大陸出版許可 「99%的出版自由就不是出版自由」

文化部長李永得昨表示，針對大陸出版品許可辦法不合時宜之處，初步規劃中國共產黨或解放軍所屬的出版品才需申請許可，將在諮詢整合出版界意見後啟動修法。中華傳播管理學會理事長賴祥蔚指出，對岸體制特殊、所有出版社可能都算黨營，何謂「中國共產黨出版品」須更清楚規範。台北市出版商業公會理事長趙政岷則表示，反對陸書出版前的「事前內容審查」，因為「99%的出版自由就不是出版自由」，但同意在出版之後有違國安、法律、社會善良等規範的「事後處罰」。

依據「兩岸人民關係條例」第37條規定，前行政院新聞局於1993年制訂「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法（大陸許可辦法）」，規定來台發行之大陸出版品需向主管機關申請許可。此一辦法實施近30年，法源基礎來自高度政治性的「兩岸人民關係條例」，條例滿足兩岸對等原則（台書進大陸需經過審查），卻有違台灣珍視的出版自由。因此多年來從新聞局到文化部，均以「低度管理」默默守護出版自由，有人檢舉才裁罰。

根據文化部統計，2010年迄今約200件申請案、逾240種圖書獲許可發行；受裁罰案共三件，分別為2010年的「圖解中國地理一本通」等書，以及2017年、2018年的「台聲」雜誌、「科學大眾」雜誌等，均不得發行及科處罰鍰。12月初議員、立委接力檢舉質疑大陸童書「等爸爸回家」未向文化部申請許可便在台灣發行，文化部因此發函要求出版業者不得發行，挑動大陸出版品許可此一敏感議題。

賴祥蔚表示，此次因為民代的強力質疑打破多年保持的平衡，文化部必須「有所作為」，但從李永得的快速回應，他認為文化部「努力把傷害降到最小」。

對岸體制特殊，幾乎所有出版社都隸屬於中國共產黨。聯經出版社發行人林載爵指出，在大陸，即使是個體戶出書也要透過出版社申請書號，書號掛的還是黨營出版社，所有陸書廣義上來說都是「中國共產黨出版品」。賴祥蔚表示，是否規範出版業者認為「明顯屬於中國共產黨或解放軍出版品」才需要申請，文化部則表示，細節還會進一步與出版業者討論。

文化部初步規劃，需要申請大陸出版品許可的業者，可在向國家圖書館申請書號ISBN時一併申請出版許可，但大陸出版許可申請並不會影響書號的核發。趙政岷表示，此為他在諮詢會議時提出的建議，但他主張申請許可並非「內容實質審查」，而是像申請書號一樣只是手續。他認為，出版界可以透過訂定出版公約自律，若出版後發現內容有違國安、法律等規範，業者也會同意接受裁罰，但反對「事前內容審查」，因為此一步驟會讓業者自我設限，「99%的出版自由就不是出版自由」。林載爵也表示，出版業者會死守「拒絕事前內容審查」此一界線。

遠流董事長王榮文則表示，此次風波的問題本質在「中共長期不對等的文攻武嚇」。他觀察，過去台灣信心強、不怕文化侵略，認為民主自由可以抵擋一切；現在發現威權政體可以利用數位科技、網路傳播、社群平台來影響人民行為，自由民主的力量似乎抵擋不了，「連美國政府都感到力不從心，何況台灣？」

王榮文表示，民進黨曾經倡議，台灣要用更大的民主、百分百的自由來對抗威權。如果文化部接受這個主張，就要廢除兩岸人民關係條例第37條、強調出版自由，信任台灣社會的出版自律，靠其他的民刑法來處理思想問題。但按目前「精準規範、低度管理」的思路，文化部受制於部分民意必須有所作為，但最後仍可能「無法防禦什麼，卻又破壞台灣文化出版界百分之一百自主自由的驕傲。」他認為，大陸的統戰會不斷進化變異，「台灣政府唯一能贏的只有爭取民心、深化民主生活體制」。