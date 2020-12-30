追憶2020告別的身影

聯合報 / 記者陳宛茜

二〇二〇年即將落幕。這一年，疫情翻轉了整個世界、改變了所有人的生活，台灣和世界也殞落了許多曾經引領風騷的一代人物，他們的殞落代表一個時代的消逝，也象徵另一個時代正要開啟。在歲末年終的此時，讓我們重新閱讀他們的故事，從中獲得能量，開啟新的時代。

前總統李登輝。 圖／聯合報系資料照片
前總統李登輝。 圖／聯合報系資料照片

李登輝．98歲．首位直接民選總統

李登輝是中華民國首位直接民選總統，主導六次憲改、終止動員戡亂時期臨時條款、確立總統直選、開放直轄市長直選。為打破兩岸僵局，在一九九二年促成辜汪會談。但後來「民之所欲」演說激怒對岸，讓美中台陷入角力；一九九九年提出兩國論導致兩岸結冰，逐漸被視為「台獨教父」。他的影響力橫跨藍綠，和宋楚瑜、陳水扁、馬英九等人的恩怨情仇，牽動台灣廿年政壇演變、政黨起落。

他是台灣最難評論的政治人物，島上有一半人愛他，一半人討厭他。但不管你愛他或討厭他，都不能否認「阿輝伯」帶領台灣走向不一樣的道路。


郝柏村。 圖／聯合報系資料照片
郝柏村。 圖／聯合報系資料照片

郝柏村．101歲．最堅定的「中華民國捍衛者」

郝柏村前半生在砲火中成長，經歷抗日戰爭、國共內戰與八二三砲戰；後半生出將入相，歷任參謀總長和行政院長。他是國軍在位最久的參謀總長，也是在台灣民主化轉型過程中扮演重要角色的國防部長與行政院長。曾和林洋港搭擋參選一九九六年的總統大選。

郝柏村見證中華民國在不同階段的挑戰與困境、努力突圍，被外界認為是最堅定的「中華民國捍衛者」。要求兩岸「尊重歷史，敬重每一位抗日英雄」。郝柏村被稱為真正的「中華民國派」，一路走來始終如一。


季斯卡。（法新社資料照片）
季斯卡。（法新社資料照片）

季斯卡．94歲．歐洲整合關鍵人物

季斯卡四十八歲當選總統後，致力推動法國經濟和社會觀念的自由化，推動允許合意離婚和墮胎合法化等改革，帶領法國社會走向現代化。他與西德總理施密特聯手為單一歐元區打下基礎，並設立歐洲貨幣系統，是一九七○年代促進歐洲整合的關鍵人物。


考試院前院長邱創煥。圖／聯合報系資料照片
考試院前院長邱創煥。圖／聯合報系資料照片

邱創煥．96歲．「吹台青」菁英

邱創煥與李登輝、林洋港同為蔣經國時代「吹台青」台籍政治菁英。他在一九七八年就擔任內政部長，比李、林兩人更早躋身政壇高層。擔任考試院長任內，邱創煥推動多項制度改革，如找中研院前院長李遠哲任高普考典試委員，舉辦首次身心障礙特考。


鍾肇政。圖／聯合報系資料照片
鍾肇政。圖／聯合報系資料照片

鍾肇政．96歲．台灣戰後文學重要旗手

被喻為「台灣文學之母」的鍾肇政，一輩子創作逾兩千萬字，深刻細膩地描寫這片土地的風土人物與歷史記憶。他的第一部長篇小說「魯冰花」膾炙人口，是跨世代台灣人共同的記憶，更以「濁流三部曲」、「台灣人三部曲」開啟台灣「大河小說」的先河。除了文學上的成就，鍾肇政致力提拔新人作家，帶動台灣本土文壇的成長茁壯，是帶動台灣戰後文學的重要旗手。


楊牧被認為是台灣和諾貝爾文學獎距離最近的作家。圖／聯合報系資料照片
楊牧被認為是台灣和諾貝爾文學獎距離最近的作家。圖／聯合報系資料照片

楊牧．80歲．與諾獎最近的台灣作家

卅二歲前，他是浪漫感性的葉珊，赴美見證六○年代學生運動後，蛻變成關懷社會、以詩介入社會的楊牧。一生不斷顛覆自己、改變風格。被認為是台灣和諾貝爾文學獎距離最近的作家，然而即使他最終沒能戴上諾獎桂冠，他的詩句已融入花蓮的山風海雨，永遠吹拂滋潤著讀者。


清華大學前校長劉炯朗。圖／清華大學提供
清華大學前校長劉炯朗。圖／清華大學提供

劉炯朗．86歲．科技業重要推手

劉炯朗是國際知名計算機科學家，也是培養台灣科技人才的重要推手。他放棄美國籍回台接清大校長，大幅提升清大聲譽。二○一一年獲有「電子設計自動化界諾貝爾獎」之稱的卡夫曼獎。


攝影師柯錫杰被譽為「台灣現代攝影第一人」。圖／聯合報系資料照片
攝影師柯錫杰被譽為「台灣現代攝影第一人」。圖／聯合報系資料照片

柯錫杰．90歲．台灣現代攝影第一人

柯錫杰原本念的是機械科，卻因工作時廠長送他一台相機，從此走上攝影之路。他在五十歲那一年，獨自前往印度、南歐、北非自駕旅行拍攝八個月，以精確的技術與美感，融合文學「詩的意境」與美學「畫的質感」，開創風格獨特的「心象風景」；並使用「轉染法」提升了彩色攝影的藝術層次，為台灣現代攝影界帶來深遠的影響，被稱為「台灣現代攝影第一人」。


金馬名導張毅69歲離世。圖／聯合報系資料照片
金馬名導張毅69歲離世。圖／聯合報系資料照片

張毅．69歲．台灣新浪潮導演

張毅是台灣新浪潮電影代表導演之一，卻因投入感情的烈焰被迫離開電影界，和另一半楊惠姍共同創辦琉璃工房，成為華人琉璃藝術的先鋒。從電影到琉璃藝術，他總是堅信文化的力量，相信琉璃不僅是藝術品，也可以承載情感和思想，創辦琉璃工房之初便自許「永遠地創造有益人心的作品」。


陳定信畢生從事B型肝炎研究。圖／聯合報系資料照片
陳定信畢生從事B型肝炎研究。圖／聯合報系資料照片

陳定信．77歲．台灣肝病研究權威

台灣肝病研究權威、中研院士陳定信是推動Ｂ肝防治重要舵手。師承台灣肝病研究之父宋瑞樓。他是最早證實台灣肝炎、肝硬化、肝癌的主要元凶就是Ｂ型肝炎病毒，並促成台灣新生兒全面施打Ｂ肝疫苗，對肝炎防治貢獻卓著。


百年大疫來襲時，武漢醫師李文亮是第一個向外界披露疫情的「吹哨者」。（路透資料照片）
百年大疫來襲時，武漢醫師李文亮是第一個向外界披露疫情的「吹哨者」。（路透資料照片）

李文亮．34歲．百年大疫吹哨者

百年大疫來襲時，武漢醫師李文亮是第一個向外界披露疫情的「吹哨者」、卻被認為是造謠遭警察單位約談訓誡。堅持在第一線的他最後確診辭世。為防疫奉獻了勇氣與生命的他，讓北京允許人們向政府報告公共衛生事件隱患。李文亮為這個疫情時代留下一句名言：「一個健康的社會，不應該只有一種聲音」。


甘神父是第一位取得台灣身分證的外籍人士。圖／聯合報系資料照片
甘神父是第一位取得台灣身分證的外籍人士。圖／聯合報系資料照片

甘惠忠．84歲．慢飛天使守護者

天主教神父甘惠忠來台奉獻超過半世紀，開創台灣首家早療照顧機構，不贊同與外隔離的教養院模式，力推零至六歲遲緩兒與一般兒融合教育，認為「沒有教不會的學生，只有教不會的老師」，他不只是台灣特教之父，也是推動台灣早期療育最重要的先驅。二○一六年修改國籍法後，甘神父是第一位取得台灣身分證的外籍人士。


志村健遭新冠肺炎奪命。圖／摘自IG
志村健遭新冠肺炎奪命。圖／摘自IG

志村健．70歲．用笑聲療癒電視觀眾

目睹在日本傳統社會約束下嚴謹壓抑的父親，因為看電視搞笑節目而發出了罕見的笑聲，志村健決定踏上搞笑藝人之路。他的代表節目「志村大爆笑」不僅笑翻了日本，也成為一九九○年代台灣家喻戶曉的高收視節目，讓善於惡搞的「怪叔叔」陪伴台灣觀眾度過解嚴後的童年。


金斯柏格是美國歷史上第二位女性大法官。（美聯社資料照片）
金斯柏格是美國歷史上第二位女性大法官。（美聯社資料照片）

金斯柏．87歲．「不恐龍大法官」

身為美國歷史上第二位女性大法官，金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）是當代最有權力、也具代表性的女權主義者之一。念哈佛法學院時因性別飽受歧視，她這輩子堅持舉起法官槌，狠狠敲破社會陳規形成的高牆。她用蕾絲領翻轉為男性量身訂做的法官袍、創辦法律雜誌「女權法律報導」，書寫美國第一本有關性別歧視的法學案例書，公開爭取墮胎權、同性婚姻權。她的勇氣與堅持，不只在法界或女權史閃閃發光，更走進大眾文化。她的身影被記錄在紀錄片「ＲＧＢ：不恐龍大法官」、電影「法律女王」中。更是人們萬聖節時cosplay的致敬對象。


史恩康納萊。（路透資料照片）
史恩康納萊。（路透資料照片）

史恩康納萊．90歲．把英國間諜變最迷人職業

「我的名字是詹姆斯‧龐德。」影星史恩‧康納萊在第一部○○7電影的第一句台詞，創造了一個新的世代與風格。他巧妙融合了堅韌與優雅、機智和性感，平衡了紳士風格與硬漢性格，把英國間諜變成全世界最迷人的職業、美國電影協會票選的的銀幕英雄第三名，他自己也被選為20世紀最性感的男人。


約翰‧勒卡雷是一流的諜報小說家。（美聯社資料照片）
約翰‧勒卡雷是一流的諜報小說家。（美聯社資料照片）

約翰勒卡雷．89歲．二流情報員 一流小說家

約翰‧勒卡雷是二流的英國情報員，卻是一流的諜報小說家。他在任職英國情報局期間撰寫間諜推理小說，創造了足以對抗詹姆斯‧龐德的另一個英國間諜明星—喬治．史邁利。勒卡雷筆下的英國間諜頹廢陰鬱、是美蘇冷戰時代人類互相欺騙與背叛的縮影。親身經歷英國雙面間諜菲爾比叛逃莫斯科事件。他在代表作「冷戰諜魂」中藉主角之口說出「現在是灰色的世界，天使和魔鬼搏鬥著，沒人知道界線在哪裡。」


鋼琴詩人傅聰。圖／聯合報系資料照片
鋼琴詩人傅聰。圖／聯合報系資料照片

傅聰．86歲．「現代鋼琴詩人」

「鋼琴詩人」傅聰是首位在國際鋼琴比賽中獲獎的中國音樂家，也被視為是現代蕭邦的化身。波蘭蕭邦協會稱，傅聰過世意味蕭邦傳統中極為重要的一頁闔上。


何鴻燊。圖／摘自微博
何鴻燊。圖／摘自微博

何鴻燊．93歲．澳門賭王

他是家道中落的香港富二代，卻憑藉敏銳的眼光與豪賭性格，把原本仰賴漁業的小島澳門，打造成「亞洲版拉斯維加斯」。雖被世人封為「賭王」、以賭致富，何鴻燊其實對賭博一竅不通。他只是在人生的賭局中勇於下注，被同是富豪的好友霍英東形容「什麼都想贏」，卻也好運到一生都賭贏。


馬拉度納在2010年FIFA世界盃擔任阿根廷國家代表隊教練。（路透資料照片）
馬拉度納在2010年FIFA世界盃擔任阿根廷國家代表隊教練。（路透資料照片）

馬拉度納．60歲．「上帝之手」踢敗英格蘭

阿根廷球王馬拉度納是廿世紀最偉大足球員，十六歲入選國家隊，兩度帶阿根廷闖進世界盃冠軍戰。一九八六年率阿根廷隊奪冠、踢出史上最偉大進球，更憑「上帝之手」踢敗英格蘭。然而在燦爛的傳奇下，他浪蕩的私生活與濫用藥物、酒癮的傳聞如影隨形。


球星「小飛俠」布萊恩，被譽為「NBA史上最偉大球員之一」。（美聯社資料照片）
球星「小飛俠」布萊恩，被譽為「NBA史上最偉大球員之一」。（美聯社資料照片）

小飛俠布萊恩．41歲．NBA 史上最偉大球員之一

布萊恩為洛杉磯湖人隊效力 廿年，被譽為「NBA史上最偉大球員之一」，球場上的他熱情執著、勇敢而嚴厲，打造以非洲毒蛇曼巴自喻的「曼巴精神」。退休後，布萊恩繼續追逐籃球之夢，創立曼巴學院培育籃球選手，還拍攝勇奪奧斯卡獎的短片「致親愛的籃球」，用自己的故事激勵下一代籃球人。

渾身充滿正能量的他，曾說自己最重要的事是「努力嘗試與激勵人們，讓他們能在想做的事上大放異彩」。 籃球大帝喬丹在追思會上代替全世界球迷說出心中的話：「當Kobe走了，一部分的我也死了」。


法國設計師皮爾卡登去世。（路透）
法國設計師皮爾卡登去世。（路透）

皮爾卡登．98歲．法國時裝設計師

皮爾卡登在義大利出生，他很早就對服裝設計產生興趣，20多歲便到巴黎發展。皮爾卡登認為時裝必須讓民眾買得起，是時裝設計從高級私人訂製服轉到大眾成衣的推手，甚至將設計觸角擴展的家用品領域。


七等生以小說「我愛黑眼珠」震驚文壇。圖／國立台灣文學館提供
七等生以小說「我愛黑眼珠」震驚文壇。圖／國立台灣文學館提供

七等生．81歲．「把光明與黑暗同時呈現於人」

以小說「我愛黑眼珠」震驚文壇的七等生，被認為是台灣戰後最難懂、也最受爭議的小說家。其小說形式怪誕、文體奇特，總是挑戰社會陳規與道德底線。摯友馬森形容他是世上少有「把光明與黑暗面同時呈現於人」的作家。世人冷眼看他，他也冷眼看世人。一直要到半世紀後，讀者才發現，現代社會造成人的孤絕與疏離，七等生早在半世紀前的小說便寫下預言。


旅居美國的85歲知名女作家於梨華。圖／聯合報系資料照片
旅居美國的85歲知名女作家於梨華。圖／聯合報系資料照片

於梨華．89歲．留學生文學鼻祖

旅美作家於梨華生於上海、長於台灣、赴美留學，寫下長篇小說「又見棕櫚，又見棕櫚」，將當代台灣留美學生漂泊離散的心靈生活與根深蒂固的棕櫚樹對比，並藉書中男主角牟天磊之口說出「我們這一代呢，應該是沒有根的一代了吧。」引發廣大讀者共鳴，被稱為是「留學生文學鼻祖」。於梨華疑因感染新冠肺炎，在美國養老院中病逝。


九歌創辦人蔡文甫。圖／九歌提供
九歌創辦人蔡文甫。圖／九歌提供

蔡文甫．95歲．九歌出版社創辦人

前半生是小說家與國中教師、後半生是出版人與企業家，蔡文甫總能恰如其分的扮演好每個階段的角色。他隨國民政府撤退來台，靠苦讀自學離開軍職擔任教職、創作小說。從擔任「中華日報」副刊主編到創辦九歌出版社，從文學黃金年代走到現在，蔡文甫始終堅守文學陣線，談到拔擢文學新人，蔡文甫說：「我只是在他們開始創作的時候，給了一把梯子，是人才自會攀爬上高峰。」


在地文史工作者莊永明。圖／聯合報系資料照片
在地文史工作者莊永明。圖／聯合報系資料照片

莊永明．78歲．台灣文史識貨人

莊永明憑一篇紀念鄰居李臨秋（台灣歌謠「望春風」填詞者）的文章驚動文壇，開啟文史寫作之路。在台灣史還是「險學」的年代，莊永明在雜誌上開專欄書寫各種領域的「台灣第一」，一生完成五十多冊台灣文史專著。晚年從「聽故事者」變成「說故事者」，每周帶領遊客導覽大稻埕、推廣在地文史記憶。


小戽斗去年奪得台北電影獎最佳男主角獎。圖／台北電影節提供
小戽斗去年奪得台北電影獎最佳男主角獎。圖／台北電影節提供

小戽斗．73歲．國寶影帝

「國寶影帝」小戽斗（本名歐藏喜）2019年以電影「老大人」奪下第21屆台北電影獎最佳男主角，他18歲廣播電台演閩南語廣播劇，從台語片演到國台語連續劇，再轉進鄉土電影而後回歸小螢幕，當過副導演也曾是「戲夢人生」選角指導，他曾入圍2次金鐘獎，但一直到去年，才在台北電影節拿下影帝獎。


「國標舞女王」劉真。圖／聯合報系資料照片
「國標舞女王」劉真。圖／聯合報系資料照片

劉真．44歲．國標舞女王

「國標舞女王」劉真今年2月因心臟主動脈瓣膜狹窄住進榮總動刀，但手術過程她的心臟一度驟停，只能靠葉克膜續命，盼能等到心臟移植的機會，過程中數度進行開顱手術，可惜最後仍回天乏術。獨留辛龍和愛女霓霓。


小鳳仙一生奉獻給歌仔戲。圖／楊麗花歌仔戲團提供
小鳳仙一生奉獻給歌仔戲。圖／楊麗花歌仔戲團提供

小鳳仙．80歲．歌仔戲界的開心戲神

小鳳仙是歌仔戲界的開心戲神、楊麗花歌仔戲團當家丑角。她編導演全才，是楊麗花歌仔戲的重要靈魂人物、背後推手，教過不少學生，其中較知名的學生就屬陳亞蘭、葉麗娜、紀麗如，此外小鳳仙甚至還會編寫歌仔戲劇本，長年對歌仔戲貢獻良多。


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年度新聞抽獎 得主出爐

由張榮發基金會與聯合報共同舉辦的「票選二○二○年度第一大新聞」，昨天抽出得獎者：

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