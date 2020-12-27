退休力回響／王儷玲長照經驗談 應作預防式退休準備

中華民國退休基金協會理事長、政大教授王儷玲，這兩年也成為照顧三明治世代，母親因病導致失能需全天候照護，王儷玲與兄弟共同撐起照顧長輩的經濟責任與陪伴，但她堅持孝順是不可背棄的倫理，也分出時間南北奔波照顧母親，親自陪伴，並透過音樂療癒自我，因家人切身的照顧經歷，更感受到財務、健康與心靈獨立必須兼顧，讓王儷玲更急欲推廣全方位的退休準備要及早。

聯合報系願景工程推出退休力大調查，超過萬人自我檢視退休準備，身為參與的主要專家，王儷玲更是感受深刻，不忍見母親長期臥床，而外籍看護原本就人力短缺，今年在疫情下要尋找適當照護人力更為艱困，且醫院嚴格的探視管制也讓王儷玲與家人心力都備感煎熬。當家人面臨長期醫療照護時，照護人力短缺難尋、環境不佳、照顧責任分工與龐大費用支出等，都是許多三明治世代的照顧難題，而這些同時需要財務、心理等共同支持，考驗著多數民眾的照顧資本。

王儷玲表示，不同世代對退休的心境不同，準備重點也不相同。但有三大通則，首先應該建立退休準備的基礎知識，例如理想的退休老本計算、勞退、勞保、年金各是什麼？第二個觀念是退休準備金專款專用，不被其他用途花費吞蝕退休本；第三道則是定期定額投資、並及早購買適合的保險。

以40歲三明治族群舉例，雖然在財務已累積基礎，但可能背負購屋貸款以及上有老、下有小，照顧壓力不輕，因此先健檢自己在「制度」內的退休金資本有多少？這當中包括勞退、勞保。其次是計算理想老本，維持一定的所得替代率，通常是以現有月薪資的七至八成作為計算基準。也就是說，以月薪六萬元的三明治世代來說，退休後若希望享有同樣的生活品質，至少每月需要四萬二千元的退休金可以使用。另外，除了醫療保險，最好能將長照險納入清單。

王儷玲自身便是退休及早準備的實踐者，她從30多歲就規畫保險、定期定額投資，且儘管身兼教職、四處傳講退休觀念，她更開心找到心靈慰藉依靠，常常開口唱歌、將欣賞古典音樂作為終身興趣，唱得還是難度頗高的女高音，也和台大校友合唱團登上國家交響樂團（NSO）舞台。談到古典歌劇或歌劇魅影等名歌劇，王儷玲眼神放光，笑稱唱歌、記歌詞是預防失智的絕佳方法。

此外，她積極投身在退休基金協會事務，除了持續支持聯合報系退休力大調查，退休協會正推廣「退休理財規劃顧問」認證，培育退休理財專業顧問RFA，預計明年推出退休金計算機，協助民眾自行計算勞保、勞退、國民年金等退休給付，算出退休金準備缺口。

她強調，退休準備要有「預防」的觀念，才能事半功倍，不只要在財務面預作準備，還應該持續注意健康和培養心靈志趣，例如透過穿戴裝置科技裝置，監測健康變化，協助管控飲食，別等到疾病發生後備受煎熬，而是從預防端開始準備，為自己賺進更長遠、快活、更有品質的退休生活。

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