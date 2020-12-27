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退休力回響／為心靈力加分 高齡者三種表現完勝年輕人

聯合報 / 吳貞瑩
陽明大學神經科學研究所助理教授張立鴻鼓勵長者多看自己好的一面，為心靈力加分。圖/本報資料照片
陽明大學神經科學研究所助理教授張立鴻鼓勵長者多看自己好的一面，為心靈力加分。圖/本報資料照片

聯合報系願景工程推出退休力大調查，報告指出人愈老，心靈力愈差，陽明大學神經科學研究所助理教授張立鴻表示，人的年紀愈大，確實在反應速度、短期工作記憶會相較年輕時退步，但反之，知識、經驗以及語言能力會隨年齡累積增長，年輕世代望而不及，也是高齡者獨有的珍寶資產。

「我老了，一定學不起來？是不是不如年輕人？」類似的怨嘆常在長者口中出現，但張立鴻說，心靈自立有兩種，老人家因智慧累積的「結晶智力」比年輕時表現更好，但往往人老了，會更加重負面情緒，因此家人、親友應該鼓勵長者多看待自己好的一面，年齡是加分。

現今職場以65歲設為退休年齡，但在心智上沒有65歲的退休線，張立鴻解釋說，65歲退休線是偏社會上的定位，但沒有研究下過定論，且愈早退休確實會影響生活。至於年輕世代自我評估心靈力偏高分，張立鴻說，很多人稱二、三十歲為斜槓世代，身兼數職賺進更多收入，但他樂觀看待斜槓世代將「興趣」延展到「工作」，提早發掘志趣、擁抱多元性，為沒有退休的未來趨勢預作準備。

●測驗你的退休力：https://bit.ly/389FI1I

●看更多「2020退休力大調查」報導：https://bit.ly/36TZNIw

斜槓 願景

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