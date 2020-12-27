退休力回響／為心靈力加分 高齡者三種表現完勝年輕人

聯合報系願景工程推出退休力大調查，報告指出人愈老，心靈力愈差，陽明大學神經科學研究所助理教授張立鴻表示，人的年紀愈大，確實在反應速度、短期工作記憶會相較年輕時退步，但反之，知識、經驗以及語言能力會隨年齡累積增長，年輕世代望而不及，也是高齡者獨有的珍寶資產。

「我老了，一定學不起來？是不是不如年輕人？」類似的怨嘆常在長者口中出現，但張立鴻說，心靈自立有兩種，老人家因智慧累積的「結晶智力」比年輕時表現更好，但往往人老了，會更加重負面情緒，因此家人、親友應該鼓勵長者多看待自己好的一面，年齡是加分。

現今職場以65歲設為退休年齡，但在心智上沒有65歲的退休線，張立鴻解釋說，65歲退休線是偏社會上的定位，但沒有研究下過定論，且愈早退休確實會影響生活。至於年輕世代自我評估心靈力偏高分，張立鴻說，很多人稱二、三十歲為斜槓世代，身兼數職賺進更多收入，但他樂觀看待斜槓世代將「興趣」延展到「工作」，提早發掘志趣、擁抱多元性，為沒有退休的未來趨勢預作準備。

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