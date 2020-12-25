有形的一切化作春泥 環保自然葬

森林墓園：「種一棵樹，取代一座墳基，植一片樹林,代替墳場，樹身周邊闢一小方花圃，亡者的骨灰依傍樹頭，埋葬或撒入花叢，送別的親友圍繞，合掌追思、默念、話別，不一定清明節日，想念的時陣，相招前來澆澆水，貼近樹身輕撫擁抱，也許可以聽見，亡者仍在身旁，諄諄叮嚀，別忘了欣賞好風景，當微風沙沙撫動枝葉，樹梢上，群鳥飛躍鳴唱，彷若相互打招呼，陽光星月殷勤相伴，樹與樹，聲息相通，像是亡者的記憶，相牽在地底，新枝嫩芽盡情綻放，各自印證修行成果，泊靠在每一棵樹下的魂魄，安息著仍然生長，無論去到了多遠，總會循著原來的路徑，回到親友的懷念裡」詩人吳晟這樣寫著。

圖／新竹市政府 提供

英國是最早推動環保自然葬的國家，從1993年開始後續環保葬的概念逐漸推行至美國、北歐、日本、紐澳等國家，而台灣起步雖較晚，自民國90年起才開始推動環保自然葬，但根據統計，從2010年到2019年間，環保葬件數從1542件增加到1萬2775件，成長了8倍，顯示有愈來愈多民眾認同環保自然葬。

法鼓山的聖嚴法師在2009年圓寂，留下了這樣的遺囑「我的身體，用薄薄的棺木封釘，火化以後，也不必有一個骨灰罈來占地方，骨灰就灑在法鼓山的環保生命園區。所有我有形的一切，就在這世上永遠消失」，環保自然葬，指的是當人死亡後，以火化的方式將遺骸燒成骨灰，之後不做永久的設施、不放進納骨塔，亦不立碑、不造墳。也可說是：「讓遺體化作春泥、回歸大地，避免環境的破壞，節省土地的資源，提昇殯葬文化及人的精神內涵。」。

跟隨著森林墓園的意境，種一棵樹，取代一座墳基，植一片樹林,代替墳場，新竹市政府於108年底在新竹市羽化館前方開始興建新竹市樹葬園區，樹葬園區總工程經費為3000萬元，占地1.1公頃可同時提供樹葬穴位最大數量為4000個，園區全區可分為樟樹、杜英、青剛櫟、烏心石、茄苳以及竹柏區，並設有陽光草皮及兼具滯洪功能的景觀池，預計將於110年初啟用，祈願園區新枝嫩芽盡情綻放，各自印證修行成果，泊靠在每一棵樹下的魂魄，安息著仍然生長，無論去到了多遠，總會循著原來的路徑，回到親友的懷念裡。

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