空服員傳遭拒搭？ 桃捷：屬個案 持健康證明書仍可搭　

長榮航空一名紐籍機師違反防疫規定，造成我國253天零本土確診止步，也讓外界質疑航空業機組人員的防疫措施，昨天更傳出桃園機場捷運拒絕持有健康聲明書的空服員進站搭車。對此，桃捷公司解釋，因疫情嚴峻，加上一時難判斷旅客是否為實施自主健康管理對象，因此未放行，屬執行上個案問題，即起機組人員只要持健康證明書仍可搭乘。

桃捷發聲明稿表示，桃捷為連結桃園機場，邊境管制第二道防線的重要防護網，在新冠肺炎疫情嚴峻之際，為保障所有旅客、降低染疫風險，因此全力配合執行中央防疫措施，積極落實禁止入境旅客搭乘公共運輸防疫措施。

桃捷說，因就此個案，依旅客外觀衣著，一時難以判定是否為實施自主健康管理對象，運務人員無法貿然放行進站乘車，若造成不便，請旅客見諒。

桃捷進一步表示，依中央流行疫情指揮中心今年7月21日函釋，針對未入境的短程國際線機組人員，且航班期間無異常情形及不適症狀者，若有搭乘大眾交通工具必要，桃捷公司依規定請機組人員，進站前主動出示符合自主健康管理證明文件，並配合量測體溫及佩戴口罩等防疫措施即可進站乘車。