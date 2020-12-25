移民署新版查驗章110年上路 梅花改為台灣圖騰

移民署今天表示，明年1月1日起將啟用新版入出境查驗章，包含機場、港口及免簽證都適用，新版查驗章將以台灣島嶼圖騰取代原本梅花設計元素。

移民署發布新聞資料指出，查驗章自民國102年使用至今，歷經8年，為防人蛇或人口販運集團偽刻查驗章和提升證照查驗用章品質，規劃汰換各機場及港口的入境出境查驗章、90天及30天免簽證查驗章。

移民署表示，自110年1月1日起，將啟用新版入出境查驗章，新款章戳除改變「入境」的「境」字外，也設計超出章戳框台灣島嶼圖騰，取代原本梅花設計圖樣。

移民署指出，台灣島嶼圖騰中間則由護照國家代碼（TWN）構成，字體具藝術美感外，也像似獨具特色中央山脈，具台灣意象的章戳印面，是由國境事務大隊網羅第一線移民官組成團隊，發揮巧思，創造而成。

移民署表示，新款查驗章保留現行章戳書法墨寶字體，沿用曾榮獲行政院文化獎書法家董陽孜撰寫的「中華民國」、「入境」及「出境」等8字。