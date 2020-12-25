快訊

印尼女入境有症狀未通報機場人員 居檢期間還自行服藥

紐機師2人趴趴走 疾管署憂社區感染風險急發醫界通函

移民署新版查驗章110年上路 梅花改為台灣圖騰

中央社 / 台北25日電

移民署今天表示，明年1月1日起將啟用新版入出境查驗章，包含機場、港口及免簽證都適用，新版查驗章將以台灣島嶼圖騰取代原本梅花設計元素。

移民署發布新聞資料指出，查驗章自民國102年使用至今，歷經8年，為防人蛇或人口販運集團偽刻查驗章和提升證照查驗用章品質，規劃汰換各機場及港口的入境出境查驗章、90天及30天免簽證查驗章。

移民署表示，自110年1月1日起，將啟用新版入出境查驗章，新款章戳除改變「入境」的「境」字外，也設計超出章戳框台灣島嶼圖騰，取代原本梅花設計圖樣。

移民署指出，台灣島嶼圖騰中間則由護照國家代碼（TWN）構成，字體具藝術美感外，也像似獨具特色中央山脈，具台灣意象的章戳印面，是由國境事務大隊網羅第一線移民官組成團隊，發揮巧思，創造而成。

移民署表示，新款查驗章保留現行章戳書法墨寶字體，沿用曾榮獲行政院文化獎書法家董陽孜撰寫的「中華民國」、「入境」及「出境」等8字。

移民署 免簽

延伸閱讀

向華強、向佐申請在台依親居留 否認移民台灣

巴西公布臨時辦法 禁止英國航班入境

陸委會證實：向華強向移民署提出「依親居留」申請

冬至 移民署北所受收容人體驗搓湯圓

相關新聞

內政部7項新政明年上路 83年後役男得申請警察及消防役

內政部表示，明年開始，開放83年次以後役男得申請服警察役及消防役，預計全年開放約4千多名員額，除了持續提供役男多元服役選...

U值媒／中國書在台灣出版，文化部要審查？

所以在一定程度上，我個人覺得，這不是言論或出版自由的問題，（任何人包括中國異議分子，還是可以不經由審查直接在台灣出版），而是出版產業要不要走向保護主義的問題。新加坡和馬來西亞的華文出版和書業，就是沒有保護，所以早就被中國圖書碾壓，（to be fair，早年也是被台灣書碾壓）。台灣終於也開始面對與新加坡和馬來西亞類似的困境。那這又是文化部的問題，談圖書統一定價制時你不要保護主義，面對中國圖書和內容時你又要保護主義，這樣精神分裂和意識形態混亂，自然是令人無所適從。

新中國國旗也曾審不過！法界指大陸許可辦法違憲

文化部規定明年2月1日起大陸授權台灣出版品須審查通過才能取得書號，法源是1993年訂的大陸許可辦法。法界、出版界引用司法...

「乙方」之亂：有人想跟你買永久版權 該答應嗎？

有人想跟你買「永久」版權，你該答應嗎？影視授權費怎麼算才叫合理？什麼是option agreement（期權協議）？什麼又是high concept（高概念）？

回顧2020超衝擊年度新聞 參加「最強時事王」活動抽大獎

2020年即將進入尾聲，聯合新聞網製作年度新聞專題《終於掰了2020！看超衝擊年度新聞》，精選國內外重大新聞事件，透過賓果遊戲、精彩影片，與讀者一同回顧今年最精華、最沸騰、最有趣的新聞話題。 u

工廠屋頂裝設太陽光電比率低 環團籲提升至50%

不滿工業區、科學園區、加工出口區等廠房屋頂設置太陽光電比率過低，地球公民基金會等環團今天舉辦記者會表示，屋頂太陽光電在生...

跨國團隊分析古DNA：證實關島原住民祖源為台灣

台灣考古學者洪曉純參與的跨國團隊，經古DNA分析，發現關島原住民的親緣關係與菲律賓呂宋島北部的坎卡奈族及台灣阿美族最接近...

台灣豬標章百百款 豬肉攤商：大家都標等於沒標

政府明年1月1日開放萊克多巴胺豬肉進口，為了能標示供消費者辨別豬肉，從中央部會衛福部、經濟部，到地方政府、產業團體都推出...

臺中市學校午餐週週吃有機、食在地！

為讓營養午餐更多元與安全，並加強學校午餐供應與農業生產端的聯結，臺中市政府教育局持續推動學校午餐採用有機蔬果及臺中市在地食材，結合健康飲食教育及校園食農教育，扎根在地農業文化及食育概念，讓學生從午餐菜

臺中市成立首座技術型完全中學

臺中市成立第一所技術型完全中學「臺中市立神岡工業高級中等學校」於109學年度正式改制。首年招收機械科二班及實用技能學程機械加工科一班，透過直升入學、免試入學、技優甄審及獨立招生等多種升學管道，招生情況

新北雙語教育5策略並進 每週一天英語日

新北市為因應2030雙語國家之願景，積極透過「學習生活化」、「教學科技化」、「在地特色化」、「模式多元化」和「師資專業化」5大策略，全面深耕雙語教育。且為落實「生活化英語」，推動多元策略包含辦理「新北

苗栗電圍網防治猴害 成功減少農損

苗栗縣部分山區及山林獼猴為禍果園，縣府推廣電圍網防治猴害已5年，農戶普遍反映成效良好，申裝件數逐年增加，除了防治獼猴，從電圍網的監測還發現連山豬也不敢「越界」，減少農損的發生。 苗栗縣政府農業處指出

熱門新聞

9行政命令全通過！ 萊豬明年開放入台

案771震驚全台 韓國人羨慕：一例確診就可上新聞

抓到了！ 萊豬表決一度沒投對票 原來余天在忙麻將手遊

開放美國萊豬成定局 孫大千：美國給民進黨什麼好處？

台灣學生在美確診！「每天噴香水」確認嗅覺 揭當地離譜現況

自稱桃園勇者 鄭運鵬：用選市長威脅我沒用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。