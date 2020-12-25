回顧2020超衝擊年度新聞 參加「最強時事王」活動抽大獎

2020年即將進入尾聲，聯合新聞網製作年度新聞專題《終於掰了2020！看超衝擊年度新聞》，精選國內外重大新聞事件，透過賓果遊戲、精彩影片，與讀者一同回顧今年最精華、最沸騰、最有趣的新聞話題。

udn編輯走上街頭街訪路人「今年最關心的事情？印象最深刻的新聞」影片中70歲陳先生說共軍繞台，要騷擾你讓你緊張，60歲李小姐提到中天關台，沒有電視看就出門走走，有19、20歲女學生提到三倍券，問到怎麼花這筆錢，尷尬的說媽媽換走了，她拿到現金，還有3歲恐龍弟弟，7歲害羞男孩的答案，一定不要錯過。

除了精采街訪內容，專題內還帶你回顧國內外重大新聞事件；玩疫情賓果遊戲，大家一起來連連看，看看你連了幾條線，那些被打亂的日常生活哪些你最有感？另外整理出今年很夯的「時事梗圖」，「持修」跟「特休」傻傻分不清、「我有護國神Ｇ」....你都跟上了嗎？盤點政治人物「驚句連發」讓人好傻眼；遺憾的是今年也有不少名人離世，讓我們一起來回憶。

不但有精采內容，即日起到1/7為止，只要加入udn 會員，參加「2020最強時事王」活動，看新聞圖片猜一猜是哪個新聞事件，就能把日立除濕機、3M空氣清淨機、小米mini 吸塵器和全聯300元禮券等超豪華家電大獎要帶回家！只要天天登入udn 會員來猜新聞，中獎機率會更高！立即參加→ https://lihi1.com/7xsAE