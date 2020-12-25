快訊

室內晾衣等於慢性自殺？面對媒體「季節文」的反應

范瑋琪為「狗官說」道歉 蘇貞昌：沒放心上 肯定黑人努力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回顧2020超衝擊年度新聞 參加「最強時事王」活動抽大獎

聯合新聞網 / 綜合報導

2020年即將進入尾聲，聯合新聞網製作年度新聞專題《終於掰了2020！看超衝擊年度新聞》，精選國內外重大新聞事件，透過賓果遊戲、精彩影片，與讀者一同回顧今年最精華、最沸騰、最有趣的新聞話題。

udn編輯走上街頭街訪路人「今年最關心的事情？印象最深刻的新聞」影片中70歲陳先生說共軍繞台，要騷擾你讓你緊張，60歲李小姐提到中天關台，沒有電視看就出門走走，有19、20歲女學生提到三倍券，問到怎麼花這筆錢，尷尬的說媽媽換走了，她拿到現金，還有3歲恐龍弟弟，7歲害羞男孩的答案，一定不要錯過。

除了精采街訪內容，專題內還帶你回顧國內外重大新聞事件；玩疫情賓果遊戲，大家一起來連連看，看看你連了幾條線，那些被打亂的日常生活哪些你最有感？另外整理出今年很夯的「時事梗圖」，「持修」跟「特休」傻傻分不清、「我有護國神Ｇ」....你都跟上了嗎？盤點政治人物「驚句連發」讓人好傻眼；遺憾的是今年也有不少名人離世，讓我們一起來回憶。

不但有精采內容，即日起到1/7為止，只要加入udn 會員，參加「2020最強時事王」活動，看新聞圖片猜一猜是哪個新聞事件，就能把日立除濕機、3M空氣清淨機、小米mini 吸塵器和全聯300元禮券等超豪華家電大獎要帶回家！只要天天登入udn 會員來猜新聞，中獎機率會更高！立即參加→ https://lihi1.com/7xsAE　

相關新聞

「乙方」之亂：有人想跟你買永久版權 該答應嗎？

有人想跟你買「永久」版權，你該答應嗎？影視授權費怎麼算才叫合理？什麼是option agreement（期權協議）？什麼又是high concept（高概念）？

回顧2020超衝擊年度新聞 參加「最強時事王」活動抽大獎

2020年即將進入尾聲，聯合新聞網製作年度新聞專題《終於掰了2020！看超衝擊年度新聞》，精選國內外重大新聞事件，透過賓果遊戲、精彩影片，與讀者一同回顧今年最精華、最沸騰、最有趣的新聞話題。 u

工廠屋頂裝設太陽光電比率低 環團籲提升至50%

不滿工業區、科學園區、加工出口區等廠房屋頂設置太陽光電比率過低，地球公民基金會等環團今天舉辦記者會表示，屋頂太陽光電在生...

跨國團隊分析古DNA：證實關島原住民祖源為台灣

台灣考古學者洪曉純參與的跨國團隊，經古DNA分析，發現關島原住民的親緣關係與菲律賓呂宋島北部的坎卡奈族及台灣阿美族最接近...

台灣豬標章百百款 豬肉攤商：大家都標等於沒標

政府明年1月1日開放萊克多巴胺豬肉進口，為了能標示供消費者辨別豬肉，從中央部會衛福部、經濟部，到地方政府、產業團體都推出...

臺中市學校午餐週週吃有機、食在地！

為讓營養午餐更多元與安全，並加強學校午餐供應與農業生產端的聯結，臺中市政府教育局持續推動學校午餐採用有機蔬果及臺中市在地食材，結合健康飲食教育及校園食農教育，扎根在地農業文化及食育概念，讓學生從午餐菜

臺中市成立首座技術型完全中學

臺中市成立第一所技術型完全中學「臺中市立神岡工業高級中等學校」於109學年度正式改制。首年招收機械科二班及實用技能學程機械加工科一班，透過直升入學、免試入學、技優甄審及獨立招生等多種升學管道，招生情況

新北雙語教育5策略並進 每週一天英語日

新北市為因應2030雙語國家之願景，積極透過「學習生活化」、「教學科技化」、「在地特色化」、「模式多元化」和「師資專業化」5大策略，全面深耕雙語教育。且為落實「生活化英語」，推動多元策略包含辦理「新北

苗栗電圍網防治猴害 成功減少農損

苗栗縣部分山區及山林獼猴為禍果園，縣府推廣電圍網防治猴害已5年，農戶普遍反映成效良好，申裝件數逐年增加，除了防治獼猴，從電圍網的監測還發現連山豬也不敢「越界」，減少農損的發生。 苗栗縣政府農業處指出

環保好好看 宜蘭環保動畫片及歌仔戲影片上線

因疫情關係取消很多活動，人心需求療癒與學習新知，宜蘭縣環保局結合在地特色與環保教育理念，今年製作10支動畫片，以輕鬆有趣方式呼籲大家把環保理念融入生活，由心出發愛護環境，其中一支「相招來作環保志工」動

全國首創！臺中市獎勵績優教師帶職帶薪全時進修

臺中持續建置智慧學習環境、推動科技教育，培養學生全球移動力，也重視校長、教師專業發展。為鼓勵教師進行專業領域分享、提供教師短期專業領域研究進修的機會，臺中市政府推動「獎勵績優市立中小學教師國內外全時進

改善學習環境！臺中市完善校園電力設備 推動「班班有冷氣」

因應近年全球暖化問題嚴重，夏季溫度節節攀升，教室悶熱嚴重影響學生學習效益，臺中市政府「雙管齊下」，不僅藉由校舍防水隔熱修繕、教室通風改善、安裝窗簾等方式持續改善夏季教室悶熱問題，更積極於107-109

熱門新聞

立院萊豬表決戰／校園禁萊豬表決 林淑芬棄權未挺黨團決議

本土疫情生變？ 陳時中下午2時親自說明國內新冠疫情

立院萊豬表決戰／5連霸又新北最高票！ 綠委林淑芬槓萊豬立場如一

9行政命令全通過！ 萊豬明年開放入台

財產申報 陳菊3個半月繳清近千萬元房貸

案771震驚全台 韓國人羨慕：一例確診就可上新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。