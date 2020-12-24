快訊

110年學測僅12.8萬名考生創新低 24日起可查應考資訊

苗栗電圍網防治猴害 成功減少農損

文 / 苗栗縣政府 提供

苗栗縣部分山區及山林獼猴為禍果園，縣府推廣電圍網防治猴害已5年，農戶普遍反映成效良好，申裝件數逐年增加，除了防治獼猴，從電圍網的監測還發現連山豬也不敢「越界」，減少農損的發生。

苗栗縣政府農業處指出，野生動物危害農作防治，農委會補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作示範計畫，這項計畫輔導農戶設置電圍網防治獼猴危害以降低農損，提高農作收成率。如果電圍網設計得宜，除了獼猴，也可防治山豬、山羌等野生動物，縣府從2016年起執行防治獼猴危害農作示範計畫，迄今已補助110位農戶，防治面積達100公頃，涵蓋三義、大湖、卓蘭、南庄、苑裡、泰安、造橋、獅潭等8鄉鎮。

圖／苗栗縣政府 提供
圖／苗栗縣政府 提供

農業處自然生態保育科指出，獼猴是靈長類動物，智商高且具備學習能力，若電網架設有漏洞或電網旁緊鄰林地，都有可能造成獼猴從防護弱點入侵，導致電圍網成效下降，建議農戶持續巡護圍網，減少獼猴可能的入侵點，並以犬隻、鞭炮、聲音驅趕器等方式，以多樣防治手段增加防治效果，縣府辦理野生動物危害防治研習課程時，歡迎農民一起討論，提升電圍網防治成效。

圖／苗栗縣政府 提供
圖／苗栗縣政府 提供

各種防治方法施行時，成效會受到頻度、場域環境、先後步驟、最有效時間、執行與管理方式等諸多因素影響，如果能掌握各種防治方式、互相配合使用，將可大幅降低野生動物危害。

苗栗縣長徐耀昌表示，依林務局補助地方政府輔導農民辦理防治獼猴危害農作計畫，原本每案政府補助設置電圍網設施經費最高額度為 4萬5000元，並按中央、地方政府及農民各分擔 1/2、1/4 及 1/4 比例辦理，因此以每件申請案6萬元計算，中央補助金額為3萬元，地方政府補助為1萬5000元，但為體恤農民，縣府主動提高縣款補助至2萬元，因此農民只需自付1萬元架設電圍網費用，這項計畫林務局每年都會檢討，未來縣府將持續與中央討論補助方式與經費分配，以減少農民負擔。

苗栗縣政府 廣告

相關新聞

出動每小時成本近20萬元！為何開放山林滿一年 直升機搜救激增112％？

山林開放政策已滿周年，但從較開放前倍增的山難事故與山林破壞問題來看，顯然配套措施有待加強。台灣是多山國家，山林教育向下扎根才是長遠之計。

無國界記者組織：因應訊息戰 媒體專業獨立是關鍵

無國界記者組織（RSF）東亞辦事處代表艾瑋昂今天說，因應不實訊息等訊息戰，確保媒體獨立性、專業性與可信度是關鍵。他也提到...

台灣豬標章百百款 豬肉攤商：大家都標等於沒標

政府明年1月1日開放萊克多巴胺豬肉進口，為了能標示供消費者辨別豬肉，從中央部會衛福部、經濟部，到地方政府、產業團體都推出...

新北雙語教育5策略並進 每週一天英語日

新北市為因應2030雙語國家之願景，積極透過「學習生活化」、「教學科技化」、「在地特色化」、「模式多元化」和「師資專業化」5大策略，全面深耕雙語教育。且為落實「生活化英語」，推動多元策略包含辦理「新北

苗栗電圍網防治猴害 成功減少農損

苗栗縣部分山區及山林獼猴為禍果園，縣府推廣電圍網防治猴害已5年，農戶普遍反映成效良好，申裝件數逐年增加，除了防治獼猴，從電圍網的監測還發現連山豬也不敢「越界」，減少農損的發生。 苗栗縣政府農業處指出

環保好好看 宜蘭環保動畫片及歌仔戲影片上線

因疫情關係取消很多活動，人心需求療癒與學習新知，宜蘭縣環保局結合在地特色與環保教育理念，今年製作10支動畫片，以輕鬆有趣方式呼籲大家把環保理念融入生活，由心出發愛護環境，其中一支「相招來作環保志工」動

國小男童靠日光求學　賺獎學金養罹癌阿公

一名住在偏鄉的國小男童阿龍（化名），自父母離異後，就由罹癌阿公獨力撫養，一家生活相當拮据，洗澡上廁所得到附近的公廁。阿龍家裡沒有書桌，只能在屋外的小桌子上寫功課，但他仍努力讀書，靠申請獎學金來補貼家用

全國首創！臺中市獎勵績優教師帶職帶薪全時進修

臺中持續建置智慧學習環境、推動科技教育，培養學生全球移動力，也重視校長、教師專業發展。為鼓勵教師進行專業領域分享、提供教師短期專業領域研究進修的機會，臺中市政府推動「獎勵績優市立中小學教師國內外全時進

改善學習環境！臺中市完善校園電力設備 推動「班班有冷氣」

因應近年全球暖化問題嚴重，夏季溫度節節攀升，教室悶熱嚴重影響學生學習效益，臺中市政府「雙管齊下」，不僅藉由校舍防水隔熱修繕、教室通風改善、安裝窗簾等方式持續改善夏季教室悶熱問題，更積極於107-109

中市校園跑道整建 讓學生安心動、健康學

臺中市政府提供良好的跑道鋪設、安全的運動場地，是鼓勵民眾運動以落實運動城市、健康之都不可缺少的重要環節。 目前全國國民中小學跑道因表面不平（樹根壟起）、長青苔（掉落的樹葉影響或積水）及使

冬令祛寒正好食 新竹良品任意購

冬季寒意四起，二十四節慶中的「大雪」即將來到「冬至」，正是冬令進補的最佳時機，不論是透過食補、甜湯或是茶飲等方式，適合為寒冷冬季注入滿滿暖意，在滿足味蕾之際，同步為身心消除勞累，然具備多項優質產品的新

熱門新聞

妙齡女自主健康管理首日出門與9同事嗑鍋 事後才知新冠確診

案771親密接觸者27人部分有症狀 鄭文燦：二採下午出爐

染疫機師足跡中央、地方不同調 徐巧芯PO活動軌跡表：不只去天母

影／為何不公布確診者所有足跡 陳時中：你就不用再問了

黃捷牽涉其中 時力人頭黨員案全案移送檢調調查

紐籍機師被開除了！長榮：紀律委員會一致通過即起生效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。