苗栗電圍網防治猴害 成功減少農損

苗栗縣部分山區及山林獼猴為禍果園，縣府推廣電圍網防治猴害已5年，農戶普遍反映成效良好，申裝件數逐年增加，除了防治獼猴，從電圍網的監測還發現連山豬也不敢「越界」，減少農損的發生。

苗栗縣政府農業處指出，野生動物危害農作防治，農委會補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作示範計畫，這項計畫輔導農戶設置電圍網防治獼猴危害以降低農損，提高農作收成率。如果電圍網設計得宜，除了獼猴，也可防治山豬、山羌等野生動物，縣府從2016年起執行防治獼猴危害農作示範計畫，迄今已補助110位農戶，防治面積達100公頃，涵蓋三義、大湖、卓蘭、南庄、苑裡、泰安、造橋、獅潭等8鄉鎮。

圖／苗栗縣政府 提供

農業處自然生態保育科指出，獼猴是靈長類動物，智商高且具備學習能力，若電網架設有漏洞或電網旁緊鄰林地，都有可能造成獼猴從防護弱點入侵，導致電圍網成效下降，建議農戶持續巡護圍網，減少獼猴可能的入侵點，並以犬隻、鞭炮、聲音驅趕器等方式，以多樣防治手段增加防治效果，縣府辦理野生動物危害防治研習課程時，歡迎農民一起討論，提升電圍網防治成效。

圖／苗栗縣政府 提供

各種防治方法施行時，成效會受到頻度、場域環境、先後步驟、最有效時間、執行與管理方式等諸多因素影響，如果能掌握各種防治方式、互相配合使用，將可大幅降低野生動物危害。

苗栗縣長徐耀昌表示，依林務局補助地方政府輔導農民辦理防治獼猴危害農作計畫，原本每案政府補助設置電圍網設施經費最高額度為 4萬5000元，並按中央、地方政府及農民各分擔 1/2、1/4 及 1/4 比例辦理，因此以每件申請案6萬元計算，中央補助金額為3萬元，地方政府補助為1萬5000元，但為體恤農民，縣府主動提高縣款補助至2萬元，因此農民只需自付1萬元架設電圍網費用，這項計畫林務局每年都會檢討，未來縣府將持續與中央討論補助方式與經費分配，以減少農民負擔。

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