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110年學測僅12.8萬名考生創新低 24日起可查應考資訊

環保好好看 宜蘭環保動畫片及歌仔戲影片上線

文 / 宜蘭縣政府環境保護局 提供

因疫情關係取消很多活動，人心需求療癒與學習新知，宜蘭縣環保局結合在地特色與環保教育理念，今年製作10支動畫片，以輕鬆有趣方式呼籲大家把環保理念融入生活，由心出發愛護環境，其中一支「相招來作環保志工」動畫片聲音演出者的陣容堅強，由宜蘭縣長林姿妙（全台首位縣市首長為動畫配音）、國家環教獎得主李蘭欣廣播電台主持人及全台極少數具環教志工資格的縣環保局長黃政釧擔綱演出，邀請年滿15歲民眾一起加入環保志工行列。10支環保動畫片還有常見環保法令與違規樣態介紹，也可做為環保教材。

宜蘭縣長林姿妙為動畫配音。 圖／宜蘭縣政府環境保護局 提供
宜蘭縣長林姿妙為動畫配音。 圖／宜蘭縣政府環境保護局 提供

另外該局與蘭陽歌仔戲團合作拍攝影片「誰在欺負水」，由地下水精靈呈現生物和土壤的哀嚎與嘆息，了解日常生活行為可能導致土壤跟地下水受到污染，如何改變我們的習慣扭轉被污染的環境呢？建議民眾以youtube，可連結網址https://reurl.cc/Kjgm4n，裡面有10支動畫與1支歌仔戲精華版。

國旅觀光潮落實垃圾減量及回收
清潔隊員是第一線環保尖兵，不畏風雨執行「垃圾清運與資源回收工作」，而各種環保清運機具之良窳攸關清理服務成效，行政院環保署今年撥交宜蘭縣新垃圾車、回收車等設備，採低碳、低耗能及低噪音的「環保三低」性能，除兼顧節能減碳，並提升整體服務效能。

行政院環保署今年撥交宜蘭縣具有「環保三低」性能的新垃圾車、回收車等設備，兼顧節能減碳，並提升整體服務效能。 圖／宜蘭縣政府環境保護局 提供
行政院環保署今年撥交宜蘭縣具有「環保三低」性能的新垃圾車、回收車等設備，兼顧節能減碳，並提升整體服務效能。 圖／宜蘭縣政府環境保護局 提供

另外，國旅爆發觀光潮，一線觀光熱點的遊客多，垃圾量也變多，超出清潔人力與機具負荷，環保署協助輔導在全國各環保競賽績效優良的宜蘭縣礁溪鄉，在該鄉1/3既有社區廣設資收小站，成效亮眼，因落實資源回收，回收量比前年增長1.03倍，垃圾量減少1成，每周有志工整理資源回收物，變賣所得回饋社區，實踐「全民做資收，全民享回饋」。

宜蘭弱勢能源福利計畫 省電又安全
弱勢家庭在高峰用電期間，每年繳交電費高於一般家庭3千到1萬元以上，有鑑於此，宜蘭縣環保局培訓節能輔導員到弱勢家戶協助檢視用電，結合愛心團體將弱勢戶的照明換成LED燈具，結合多方資源協助汰換節能冰箱，建立正確用電觀念；據統計，更換每台冰箱每年節省526度、4具照明每年節省756度，汰換後每戶弱勢家庭1年至少可省下3205元電費支出，提升用電安全及改善生活品質。

宜蘭縣政府環境保護局廣告

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