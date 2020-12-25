臺中市成立首座技術型完全中學

文 / 臺中市政府 提供

台中市第一所技術型完全中學-神岡高工。 圖／臺中市政府 提供
台中市第一所技術型完全中學-神岡高工。 圖／臺中市政府 提供

臺中市成立第一所技術型完全中學「臺中市立神岡工業高級中等學校」於109學年度正式改制。首年招收機械科二班及實用技能學程機械加工科一班，透過直升入學、免試入學、技優甄審及獨立招生等多種升學管道，招生情況亮眼。

首年招收機械科及實用技能學程機械加工科，招生情況亮眼。 圖／臺中市政府 提供
首年招收機械科及實用技能學程機械加工科，招生情況亮眼。 圖／臺中市政府 提供

神岡、潭子、大雅地區向來為精密機械和工具機機械廠商匯集地，製造產業蓬勃發展，人才需求與時俱增。神岡高工坐落在神岡區精華地帶，鄰近豐原(神岡)交流道，交通便利。更因臨近豐洲科技工業園區，居處中部科學工業園區臺中園區及后里園區之間，與漢翔、速聨、永進等企業相鄰，因此備受地方期待，實現在地子弟在地就業的理想。

神岡高工以培養實務人才為目標，實踐「在地人才、在地培育、在地就業」願景。 圖／臺中市政府 提供
神岡高工以培養實務人才為目標，實踐「在地人才、在地培育、在地就業」願景。 圖／臺中市政府 提供

神岡區長久無任何一所高中職，為促進區內教育發展，縮短城鄉差距，在結合在地產業等多方考量下，多年來在神岡國中校友會的奔走推動及地方民意代表的極力爭取下，神岡高工終於在臺中市政府的支持下從神岡國中改制為技術型完全中學。

台中市長盧秀燕出席改制揭牌典禮。 圖／臺中市政府 提供
台中市長盧秀燕出席改制揭牌典禮。 圖／臺中市政府 提供

透過產學合作，不僅能提供工業區內員工子女及鄰近各區學生就讀，同時兼顧潭雅神地區教育發展之需要，讓潭雅神地區的教育體系連貫健全，不僅提供地方子弟就近入學，更契合整體區域產業特性與臺中市發展藍圖，期望為整個大臺中地區培育機械人才，奠定國家發展工業4.0的基礎，落實12年國民基本教育「就近適性」入學之理想。

神岡高工以培養實務人才為目標，學生在校除了學習專業技能之外，更注重良好的態度、創新的思維與團隊合作的精神。透過與業界合作實習，讓學生了解產業運作並精進專業技能，結合順暢的升學管道，讓學生可獲得完整的技能和學歷，實踐「在地人才、在地培育、在地就業」願景。

(臺中市政府 廣告)

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